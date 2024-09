Zaterdag in Kassa: problemen bij Bunq en schadelijke advertenties voor gokspel Vandaag • leestijd 2 minuten • 57 keer bekeken • bewaren

Kassa is zaterdag 7 september 2024 weer terug op tv! In de eerste uitzending van de najaarsreeks besteden we aandacht aan schadelijke, gevaarlijke advertenties in het populaire spel Bejeweled Blitz. Er wordt reclame gemaakt voor het illegale gokspel Plinko en de manier waarop is zeer omstreden.

"Niet lekker in je vel? Relatie uit, baan kwijt, je denkt zelfs aan zelfmoord? Ga dan gokken". Dit is de absurde inhoud van reclames voor het illegale gokspel Plinko. Welk bedrijf zit daarachter en waarom grijpt er niemand in? Amber zoekt het uit in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen Kassa.

Bekijk alvast de YouTube-video over deze schadelijke reclames. Dit artikel gaat verder na onderstaande video.

Bunq en bankhelpdeskfraude

Ook gaan we in de uitzending van zaterdag 7 september in op het dossier Bunq. Voor de zomer was te zien dat tientallen klanten van Bunq bestolen waren door bankhelpdeskfraudeurs.

De uitzending zorgde voor een sneeuwbaleffect. Na de uitzending werd de redactie overspoeld door meldingen van mensen met vergelijkbare ervaringen. Publicaties volgden in Het Financieele Dagblad, NRC, bij de NOS, Sophie & Jeroen en zelfs de minister van Financiën bemoeide zich ermee. Maar hebben nu alle klanten hun geld terug?

Dat zie je zaterdag 7 september in Kassa (19.15, NPO2).

Klachten over vervoer met Valys

De klachten over het vervoer van Valys bestaan al jaren en zijn talrijk. Het College voor de Rechten van Mens deed een jaar geleden ook onderzoek. Daaruit bleek dat het taxivervoer dat is bedoeld voor ouderen of mensen met een mobiliteitsbeperking vaak te laat of helemaal niet komt en slecht bereikbaar is.

Een voorbeeld. Mensen staan vier uur te wachten bij de uitgang van de dierentuin, worden om 22.30 uur opgehaald in plaats van om 18.00, en daardoor missen ze de thuiszorg die ze in bed moet leggen. Een ouder echtpaar miste de lunch die ze hadden georganiseerd vanwege hun eigen 60-jarige bruiloft. Ze kwamen anderhalf uur te laat aan.

Valys zegt in een schriftelijke reactie dat er sinds de coronaperiode een tekort aan chauffeurs is. Passagiers mogen 700 km per jaar per Valys rijden en het is speciaal bedoeld om mensen deel uit te kunnen laten maken van de maatschappij. Maar veel mensen ervaren zo’n stress van Valys dat ze liever thuis blijven, met gevaar voor sociaal isolement.

Kassa is terug in een nieuwe vorm

We zijn terug in een nieuwe vorm. We gaan weer publiek verwelkomen in de studio en de desk wordt verruild voor een tafel waar Amber niet alleen kritisch bevraagt, maar ook consumentenonderwerpen bespreekt met spraakmakende gasten.

Het publiek krijgt een actieve rol binnen het programma. Er is ruimte om te reageren op de onderwerpen van gesprek en de mensen in de studio doen regelmatig mee met de Kassa-producttesten.

Amber: "Kassa staat van oudsher tussen de mensen. Dat gevoel willen we terugbrengen in de studio. De statige desk gaat de deur uit en ik ga weer aan tafel zitten met mijn gasten, tussen het publiek, niet op een podium. Met Kassa willen we meer dan ooit uitstralen: wij zijn er voor jou."

Kijk zaterdag 7 september om 19.15 naar Kassa op NPO2