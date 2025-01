Zaterdag in Kassa: Prijsplafond voor energie vervalt, reden tot zorg? 01-12-2023 • leestijd 2 minuten • 15523 keer bekeken • bewaren

Zaterdag in Kassa: Op 1 januari 2024 stopt het prijsplafond voor de energieprijzen. De angst voor een hoge rekening zorgde er vorige winter voor dat veel mensen de verwarming veel lager hebben gezet en met een dekentje op de bank gingen zitten. Wat betekent het afschaffen van het prijsplafond voor het maandelijkse termijnbedrag, en voor wie zullen de effecten het grootst zijn? Dat zie je zaterdag 2 december om 19.15 in Kassa op NPO2.

Afhankelijkheid van benzodiazepinen

Wie kent het niet? Je slaapt slecht en ligt uren wakker, of je bent gespannen en voelt je onrustig. Het liefste wil je rust in je hoofd. Een zogenaamde benzodiazepine, oftewel een 'pammetje', kan uitkomst bieden. Je wordt er suf en slaperig van en angstgevoelens worden milder.

In 2022 gebruikten 1,3 miljoen mensen in Nederland een benzodiazepine. Maar hoe verslavend is dit middel, en wat zijn de gevaren van het te snel afbouwen van dit medicijn?

Medicatie bestellen op internet, hoe makkelijk is dat?

Online pillen bestellen om bijvoorbeeld beter te kunnen studeren of slapen, maar dan zonder doktersvoorschrift. Dat blijkt een koud kunstje. Maar hoe verstandig is dat eigenlijk, en wat zit er in die pillen? Kassa dook in de online 'apothekers' en zocht het uit.

Belbus: Platenzaak zit zonder gas, water en licht

Henk van Delden heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt. Een prachtige platenzaak met de meeste uiteenlopende muziek. Alleen jammer dat hij al maanden wacht op aansluiting van gas, water en licht...

