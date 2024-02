Zaterdag in Kassa: Petitie voor long COVID-behandelcentra krijgt veel steun

Op donderdag 15 februari stemt de Tweede Kamer over extra zorg, behandeling en expertisecentra voor long COVID-patiënten. Een petitie hierover is (vrijdagochtend) al ruim 70.000 keer getekend. Ter ondersteuning van deze petitie zal Kassa zaterdag in de uitzending opnieuw aandacht vragen voor behandelcentra voor deze grote groep patiënten die vooralsnog in de kou blijft staan.