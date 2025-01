Zaterdag in Kassa: Nibud presenteert de nieuwste koopkrachtcijfers theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 1 minuten • 887 keer bekeken • bewaren

In Kassa van zaterdag 18 januari 2025 (19.15, NPO2) hebben we het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) te gast. Ze beschikken over de nieuwste koopkrachtcijfers en jij krijgt ze als eerste te zien.

Compensatieregeling wurgkrediet: Santander ligt dwars

We hebben het er al vaak over gehad: de compensatieregeling voor mensen met een wurgkrediet. Wat blijkt? Kredietverstrekker Santander ligt nog steeds dwars.

Waarom is permanent wonen op een recreatiepark niet toegestaan?

Tienduizenden mensen wonen – tegen de regels in – permanent in een recreatiewoning. Dat wordt door veel gemeenten gedoogd, maar er zijn ook gemeenten die deze bewoners er koste wat kost uit willen hebben.

De woningnood is een zeer urgent en actueel probleem, en het kabinet wil een generaal pardon voor iedereen die mei 2024 in een recreatiewoning woonde. Tot onvrede van een aantal gemeentes. Waarom liggen deze gemeentes zo dwars?

Belbus: Scootmobiel verkocht, maar het geld wordt telkens niet gestort

Als de man van Janet Albronda overlijdt, wil ze graag zijn scootmobiel verkopen. Geen probleem, Scootmobiel Plezier verkoopt ‘m met alle liefde voor haar door en beloven haar 70% van het verkoopbedrag.

Ze halen de scootmobiel netjes op bij haar thuis op en op dat moment is er geen wolkje aan de lucht. Maar als de scootmobiel eenmaal is verkocht, hoort ze opeens niks meer. Zelfs na 45 keer bellen krijgt ze geen contact. Zal ze haar geld krijgen, of is het bedrijf met de noorderzon vertrokken? De Belbus gaat op pad om deze kwestie uit te zoeken.

