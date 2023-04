Zaterdag in Kassa: Moet je koffiecups nou recyclen of composteren? Vandaag • leestijd 2 minuten • 851 keer bekeken • bewaren

Zaterdag in Kassa antwoord op de vraag: wat kun je nou het beste doen met gebruikte koffiecups? Weggooien bij het gft- of restafval, of toch recyclen? Verder aandacht voor de variabele energietarieven die vorig jaar extreem zijn gestegen. Heb je recht op compensatie als je daar bezwaar tegen maakt? En de Belbus gaat langs bij Delta Fiber, want een klant heeft door een storing al maanden geen internet of tv.

Koffiecups: moet je die nou recyclen of composteren?

Heerlijk, een kopje koffie in de ochtend. Maar wat je zo vroeg vooral niet wilt, is nadenken over waar je je koffiecupje na gebruik moet laten. Het ene koffiemerk heeft namelijk recyclebare koffiecups, die je kunt inleveren. Het andere cupje moet je na gebruik bij het restafval doen. En er zijn ook enkele merken die bio-afbreekbare cups produceren, die volgens hen bij het gft kunnen. Dus wat kun je nou het beste met jouw gebruikte koffiecup doen?

Belbus: vier maanden storing bij Delta

De gepensioneerde tandarts Jan Buth woont heerlijk op zijn boerderij op Goeree Overflakkee. Overdag is hij druk met allerlei activiteiten in zijn dorp. 's Avonds ploft hij graag op de bank voor de televisie om het nieuws te volgen. En af en toe een spannende Britse detective. Maar sinds half december lukt dat niet meer. Door een storing bij Delta Fiber heeft Jan al vier maanden lang geen internet of televisie.

Recht op compensatie na extreem gestegen variabele energietarieven?

Het afgelopen jaar stegen de variabele energietarieven extreem. Maar het is de vraag of dat wel mocht. Klanten die bezwaar maken krijgen soms fors geld terug. Heeft nu iedereen recht op compensatie en hoe pak je dat aan? Zaterdag in Kassa op NPO 2!

