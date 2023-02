Zaterdag in Kassa: Luchtverontreiniging zorgt voor enorme gezondheidsschade Vandaag • leestijd 2 minuten • 1099 keer bekeken • bewaren

Luchtverontreiniging zorgt in Nederland ieder jaar voor een enorme gezondheidsschade. Denk aan vroeggeboortes, longaandoeningen, hart- en vaatziekten, kanker en duizenden voortijdige sterfgevallen. In Nederland is al weerstand tegen nieuwe, scherpere normen voor luchtvervuiling die Europa wil, maar gaan die eigenlijk wel ver genoeg? Dat zie je zaterdag 18 februari om 19.15 in Kassa op NPO2.

En dat is nog niet alles, ook de volgende onderwerpen komen aan bod in de uitzending.

Provinciale Staten: Openbaar vervoer

15 maart mogen we weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale Statenverkiezingen. In de media is vooral veel aandacht voor de gevolgen die dat heeft voor Eerste Kamer. Maar veel mensen weten niet dat de provincie directe invloed heeft op hun naaste omgeving.

Kassa gaat in een serie van vier afleveringen in op de vraag waar de provincie nou over gaat en wat er te kiezen valt.

Frustratie over Ticketmaster en de doorverkoop van concertkaarten

Je ziet de kaartjes van je favoriete artiest of evenement voor je ogen uitverkopen. Balen. Maar als je deze vervolgens voor veel meer geld bij wederverkopers ziet verschijnen, is de irritatie compleet.

Helaas geen uitzonderlijk fenomeen bij populaire evenementen waarbij de beschikbare plaatsen schaars zijn. De bekendste kaartverkoper Ticketmaster houdt de doorverkoop van dat soort tickets steeds vaker in eigen beheer.

Maar zijn fans daar ook echt mee geholpen? En wat zou er moeten gebeuren om die handel in tweedehands tickets tegen te gaan?

Belbus: Keuken van 20.000 euro is niet naar wens

Monika koopt een droomkeuken bij Keukenwarenhuis voor 20.000 euro. Maar als de keuken wordt geïnstalleerd, klopt er van alles niet. Een half jaar later is het nog steeds niet opgelost en is de keuken van een droom in een nachtmerrie veranderd.

De Belbus komt in actie om in deze kwestie te bemiddelen.

Kassa, zaterdag 18 februari om 19.15 uur op NPO2!