Zaterdag in Kassa: Klachten over zonnepanelenbedrijf Nederland Wekt Op

We trappen het nieuwe seizoen van Kassa af op zaterdag 4 november 2023! We zijn er een tijdje tussenuit geweest, maar je ziet ons weer op de vertrouwde zaterdagavond, en wel om 19.15 op NPO2. In de eerste Kassa-uitzending van dit najaar gaan we onder meer in op de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Lijsttrekkers van verschillende politieke partijen gaan aan de hand van een aantal thema's in op meerdere stellingen om hun standpunt te verduidelijken.