Zaterdag in Kassa: Hoe ernstig is het datalek bij EasyPark? 12-01-2024

Een gebruiker opent de EasyPark-app op zijn telefoon © Kassa

Zaterdag 13 januari in Kassa: gebruikers van parkeerapp Easypark kregen onlangs de schrik van hun leven. Het bedrijf maakte melding van een datalek waarbij kwaadwillenden gegevens zoals namen, woonadressen en een aantal cijfers van creditcardnummers of het IBAN in handen hebben gekregen. Geen gevoelige informatie, zo stelt Easypark. Klopt dit? Welke risico's loop je? En waar moet je op letten? We spreken erover met ethisch hacker Sijmen Ruwhof.

Dat is uiteraard niet alles, we hebben nog meer onderwerpen voor je in de aanbieding.

Heftige ontwenningsverschijnselen na stoppen met hormoonzalf

We gaan in de uitzending van zaterdag ook in op het fenomeen hormoonzalfgewenning. Wat als hormoonzalf smeren niet meer helpt en de klachten alleen maar verergeren?

In Nederland hebben ongeveer 400.000 mensen last van eczeem. Een klein deel daarvan ontwikkelt toenemende huidklachten. Om die te bedwingen moeten ze steeds sterkere corticosteroïden (hormoonzalven) smeren. Er zijn patiënten die er uiteindelijk abrupt mee stoppen en soms een jarenlang traject van heftige ontwenning doormaken. Hoe kan dat?

Meta gaat jonge gebruikers beter beschermen

Nadat de EU strengere wetgeving heeft gemaakt om kinderen beter te beschermen op sociale media en Instagram in de VS is aangeklaagd vanwege de schadelijke effecten voor kinderen komt het bedrijf met aanpassingen om jonge gebruikers beter te beschermen tegen schadelijke content. Hoe zit dat precies?

Belbus: Een doorschroefde tafel

Charlotte koopt een tafel bij 123vloerkleed.nl, maar als ze die in elkaar wil zetten, komen de schroeven dwars door het tafelblad. En als de tweede tafel hetzelfde probleem heeft, is ze het zat. Maar de webshop geeft dan geen thuis meer. Wat nu?

Kassa is zaterdag 13 januari te zien op televisie. We zijn op het vertrouwde tijdstip van 19.15 te zien op NPO2.