Zaterdag in Kassa: Energieleveranciers in de fout met prijsverhogingen?

Een uitspraak van een kantonrechter in een zaak tegen Vattenfall kan mogelijk grote implicaties hebben voor de energiemarkt. De tekst in het contract op basis waarvan het energiebedrijf dacht haar prijzen te mogen wijzigen is volgens de rechter te onduidelijk. En daarom is er een streep gezet door een recente prijsverhoging. Volgens juristen kan dit gevolgen hebben voor veel meer prijsverhogingen mogelijk tot jaren geleden. Het probleem speelt vermoedelijk ook bij meer energiebedrijven omdat de tekst in het contract sectorbreed is gebruikt. Hoe zit dat precies? Dat zie je in Kassa.