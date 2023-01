Zaterdag in Kassa: Dyslexiezorg en het Nibud over de koopkracht

In Kassa van zaterdag 21 januari 2023 gaat het onder andere over dyslexiezorg. Er zijn plannen om scholen de verantwoordelijkheid hierover te geven, maar zijn ze daar wel klaar voor? Daarnaast presenteert het Nibud de nieuwste koopkrachtberekeningen, waarin ook kabinetsmaatregelen zijn meegewogen. Benieuwd? Kijk zaterdag om 19.15 naar Kassa op NPO2.

Deze onderwerpen worden in de uitzending behandeld.

Nu er plannen liggen om de dyslexiezorg terug te brengen naar het onderwijs, is het de vraag of scholen klaar zijn voor deze belangrijke taak. Daar besteden we uitgebreid aandacht aan.