Zaterdag in Kassa: Naar schatting duizenden kinderen in Nederland kampen met long COVID

19 jan. 2024 - 15:20

Luchtweg Problemen? Ik ben een cara patient ik heb een aantal keren Corona gehad; ik heb zelfs de dood in de ogen gekeken! Frisse lucht, vooral in je huis is van essentieel belang en zeker bij patienten met luchwegaandoeningen! Ga heel vroeg in de ochtend, als de dauw nog in de lucht hangt en ga ook regelmatig naar het strand en haal bewust, heel diep adem totdat je buik opzwelt en adem weer rustig uit doe dit 10-15 keer. Herhaal dit dagelijks. Ik heb mij toen ik Corona had, erdoorheen geslagen met oa huismiddeltjes die ik van mijn ouders heb geleerd nl Kurkuma en Gember ea middelen vd drogisterij. Ik dronk elke dag een glas warme melk met 1/4 theelepel kurkuma, een stuk gekneusde gember, snufje zwarte peper en honing. Dit drankje zo warm mogelijk, langzaam 's morgens drinken. Waarschuwing!!! Test EERST of je allergisch bent voor het een of ander en CHECK EERST met je APOTHEEK als je medicijnen gebruikt of je Kurkuma en Gember mag gebruiken icm je medicijnen omdat sommige kruiden de werking van je medicijnen kan beinvloeden! Zowel gember als Kurkuma zijn goed voor de luchtwegen en zijn ontstekingsremmend. Ik Geef GEEN ENKELE GARANTIE noch ben ik verantwoordelijk voor het gebruik ervan! Het is algemeen bekend (zie Google) en ik heb de werking van deze kruiden in een natuurpark in Azie nagevraagd; men heeft dit eveneens bevestigd dat Kurkuma en Gember goed zijn voor de luchtwegen ea kwalen. Wat goed werkt bij mij, hoeft niet goed voor u te zijn. Raadpleeg altijd een dokter!