Zaterdag in Kassa: De zin en onzin van de Nutri-Score

Je kent ze vast, de gekleurde logo's op voedingsmiddelen met de letters A tot en met E. Om overgewicht tegen te gaan, heeft de overheid de Nutri-Score in het leven geroepen. Maar hoe kan het dat het ene product wél een lettertje heeft en het andere niet? Zaterdag in Kassa: de zin en onzin van deze gekleurde lettertjes op producten.

Verder in deze uitzending de vraag: kunnen we nog zonder internet? Het lijkt erop van niet. Internet zou, net als water en stroom, een eerste levensbehoefte moeten worden. Dat vindt 76 procent van de mensen die meededen aan een enquête van Kassa. Driekwart van de deelnemers aan de enquête vindt dat ze teveel betalen voor internet thuis. En dat geldt helemaal voor mensen met een kleine beurs. Want hoe kan je meedoen in de samenleving als je internet niet kunt betalen?