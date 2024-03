Zaterdag in Kassa: de vlaaientest! Wat is de lekkerste appelkruimelvlaai? Vandaag • leestijd 2 minuten • 278 keer bekeken • bewaren

Zaterdag testen we in Kassa zes appelkruimelvlaaien. Deze vlaai is door velen geliefd en is ook zeer geschikt om te trakteren, maar welke vlaai kun je het beste halen? We testen de vlaaien met kenners én liefhebbers en doen dat uiteraard in Limburg.

Uiteraard is dat niet alles, we hebben nog meer onderwerpen voor je in de aanbieding.

Woningen zijn plotseling onverkoopbaar

In deze uitzending besteden we aandacht aan een eigenaardige casus. Wat is er aan de hand? Bewoners van een oude wijk in Meppel staan lijnrecht tegenover de gemeente. Die wil niet langer verklaren dat de woningen – ondanks het bestemmingsplan – een woonfunctie hebben.

En dat heeft grote gevolgen: de huizen zijn in één klap onverkoopbaar. Hoe kan dat?

Problemen bij Beddenplein, hoe zit dat?

Het regent klachten over Beddenplein.nl. Bedden worden niet geleverd en contact opnemen met het bedrijf is lastig, zo niet onmogelijk.

Ook de Consumentenbond waarschuwt klanten nu om voorzichtig te zijn met het plaatsen van bestellingen. Wat is er aan de hand?

Belbus: Onmogelijke communicatie met Groupon

Oeps. Je koopt een matras, maar bij levering blijkt dat het matras te klein is voor je bed. Gelukkig kun je dan altijd je product nog retourneren. Maar dan moet het bedrijf natuurlijk wél meewerken.

Dit overkomt Didi wanneer hij een te klein matras koopt voor zijn moeder Lienke. Groupon lijkt Didi echter niet te willen helpen. Inmiddels staat er al zeven maanden een matras in haar kleine woonkamer. Tot grote frustratie van Lienke...

Praat live mee, like en volg Kassa

Praat tijdens de uitzending mee op X . Gebruik #KassaTV in je berichten om mee te discussiëren. Like ons ook op Facebook en volg onze updates op Instagram .

Wil je de nieuwsbrief ontvangen met consumentennieuws en alles over Kassa? Meld je dan hier aan. En heb je een vraag over een consumentenkwestie? Stel 'm dan op ons forum Vraag & Beantwoord .

Kassa is zaterdag 16 maart te zien op tv. We zijn er op het vertrouwde tijdstip van 19.15 uur op NPO2!