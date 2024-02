Zaterdag in Kassa: De biologische rookworst-test

Deze zaterdag gaan we in Kassa biologische rookworsten testen! We nemen zes verschillende exemplaren onder de loep en laten deze testen door een deskundig testpanel. Het panel bestaat uit biologisch slager Hans van Borre, slager Josja Haagsma en tot slot ook huiskok – én rookworstliefhebber! – Nick Toet. Welke rookworst komt als beste uit de bus, en welke kun je volgens onze kenners beter links laten liggen? Dat zie je zaterdag 27 januari om 19.15 in Kassa op NPO2!