Zaterdag in Kassa: Alles wat je moet weten over noodpakketten • 21-04-2023

De overheid adviseert iedereen met klem een noodpakket in huis te halen, zodat je in het geval van een calamiteit tot 48 uur comfortabel in je huis kan overleven. Commerciële partijen ruiken geld en bieden kant-en-klare pakketten aan van vele honderden euro's. Maar wat heb je nu echt nodig? En aan wat voor calamiteit moet je denken?

Verhuurders vrije sector verhogen huur mogelijk onwettig

Na banken met de rente op doorlopende kredieten, energieleveranciers met hun tarieven voor gas en stroom, blijken ook verhuurders in de vrije sector mogelijk de mist in te zijn gegaan met het verhogen van hun huurprijzen. De wijze waarop al jaren bij velen de huur wordt verhoogd is mogelijk onwettig.

Vanaf 1 april ook statiegeld op blik: hoe goed werkt het?

Jaarlijks zijn er 2,5 miljard blikken voor bier en frisdrank in Nederland in omloop. Een groot deel van deze blikjes eindigt als zwerfafval. Nu op 1 april eindelijk - na een lange aanloopperiode - het statiegeld op blik is ingevoerd, moet dit worden teruggedrongen. Maar hoe goed zijn deze blikjes eigenlijk in te leveren? En gaat iedereen dit ook doen?

Belbus: Schimmelhuis deel 2

De Belbus keert terug bij de nu 90-jarige oma Willy, waar opnieuw flinke schimmel en vocht in de woning zit. Dat is niet alleen slecht voor het woongenot maar ook voor haar gezondheid. Vorig jaar liet woningbouwvereniging Ymere de problemen maar voortwoekeren en dat is opnieuw het geval. Al 4 maanden woont oma in een onleefbare situatie.

Hoe veilig zijn wachtwoordmanagers?

Het was onlangs in het nieuws. Wachtwoordmanager LastPass om wachtwoorden mee te bewaren, was voor de tweede keer in een jaar tijd gehackt. Is het nog wel veilig om zo’n wachtwoordmanager te gebruiken?

