Zaterdag in Kassa: Alle vragen én antwoorden over de energieprijzen

Kassa is weer terug op de zaterdagavond! We zijn zaterdagavond te zien op het vertrouwde tijdstip van 19.15, maar dan op NPO2. In de eerste Kassa-aflevering van het nieuwe jaar gaan we uitgebreid in op alle vragen die er leven rondom het energieplafond en de sterk wisselende energieprijzen. Zie jij door de bomen het bos niet meer, en wil je weten waar je precies aan toe bent? Kijk dan naar Kassa: we behandelen verschillende vragen omtrent dit onderwerp.

En dat is lang niet alles, want we hebben nog meer onderwerpen voor je.

Tekort aan medicijnen

Nederland heeft al jaren te kampen met medicijntekorten. In 2004 waren er 91 medicijnen voor langere tijd niet beschikbaar. Sindsdien is het tekort steeds verder opgelopen en 2022 lijkt erger dan ooit.

Aris Prins, voorzitter van de apothekersvereniging KNMP, maakt zaterdag 14 januari in Kassa bekend hoe groot de tekorten zijn. Patiënten vertellen wat het voor hen betekent als ze een medicijn niet kunnen krijgen. Gezondheidseconoom Xander Koolman legt uit waarom juist Nederland zoveel last heeft van tekorten. En minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid denkt dat een 'ijzeren voorraad' van medicijnen de oplossing is.

#IkRedHetNietMeer: De 'werkende armen'

Een steeds grotere groep mensen redt het vanwege de inflatie en de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud niet meer. Omdat ze nét te veel verdienen voor toeslagen en hun inkomen boven het bestaansminimum ligt, komen ze niet in aanmerking voor toeslagen of voor regelingen.

Deze groep – de werkende armen – valt dus tussen wal en schip. Kassa onderzoekt de komende uitzendingen hoe het kan dat steeds meer mensen die werken tóch niet rond kunnen komen.

In de eerste uitzending van Kassa op 14 januari komt Marga Hubers aan het woord. Zij werkt als chauffeur voor mensen die speciaal vervoer nodig hebben. Marga werkt 32 uur per week en komt van haar salaris niet meer rond. De werkende armen dreigen tussen wal en schip te vallen omdat ze niet in aanmerking komen voor de toeslagen. Daardoor verliezen ze te veel geld.

Lees ook:

Belbus: Het raadsel van de gestolen NS-fiets

Moniek huurt in september een OV-fiets en levert die dezelfde dag keurig weer in. Toch krijgt ze weken later van de NS te horen dat de fiets is verdwenen. Ze wordt neergezet als fietsendief en krijgt een forse boete. En wat ze ook probeert, de NS blijft bij dat verhaal.

Hoe moet dat verder? De Belbus komt in actie.

