Word je uit je studentenkamer gezet? Dit is alles wat je moet weten over jouw rechten

Als je in een studentenhuis woont, kan het zo zijn dat je verhuurder besluit om het huis te verkopen. Maar jou zomaar uit huis zetten? Dat kan de verhuurder niet doen. Wat zijn je rechten en hoe ben je als huurder beschermd in zo’n situatie? Dat lees je hieronder.

Je hebt een huurcontract met diplomatenclausule . Dat betekent dat de verhuurder na een periode weer terugkeert in zijn woning. En dat je er dan uit moet. Hij heeft daarover duidelijke afspraken met je gemaakt in het huurcontract.

Vind je het niet erg om te verhuizen? Spreek dan een vertrekpremie af met de verhuurder. Dat is wat een huisbaas ter vergoeding moet betalen als hij opeens besluit het huurcontract op te zeggen. De hoogte van de vertrekpremie hangt af van een aantal factoren. In de rekensom neem je mee: de verhuiskosten, de hogere huur van jouw nieuwe kamer en het aantal maanden dat je van plan was nog te blijven wonen in het huis.