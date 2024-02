Woonbond lanceert meldpunt voor extreem hoge huurprijzen

De Woonbond doet een oproep aan huurders in de vrije sector om de effecten van extreem hoge huurprijzen aan hen te melden. Hiervoor is het Meldpunt Woekerhuur opgericht dat afgelopen vrijdag werd gelanceerd. De bond wil hiermee praktijkverhalen van huurders verzamelen.

De Tweede Kamer behandelt binnenkort een wetsvoorstel dat huurders in de vrije sector moet beschermen tegen extreem hoge huurprijzen. De Woonbond wil via het meldpunt inzicht geven aan de Kamerleden in "wat excessieve huurprijzen betekenen voor huurders." Op dit moment geldt er in de vrije sector geen maximale huurprijs. Hierdoor zijn meestal jonge huurders de helft van hun inkomen kwijt aan wonen. Vaak is een huurwoning dit niet waard.