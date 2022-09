Woonbond en corporaties: "Wijziging huurtoeslag moet van tafel"

De Woonbond ziet niets in de kabinetsplannen om de regelgeving omtrent huurtoeslag te veranderen. Eerder raadde het Nibud het kabinet al af om de geplande wijzigingen door te zetten. Daarmee zou namelijk twee op de drie huishoudens er maandelijks op achteruit gaan, met gemiddeld drie tientjes per maand. Ook de vereniging voor woningcorporaties Aedes is kritisch.