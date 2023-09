Woningzoekenden discrimineren? Verhuurbemiddelaars doen het massaal

Veel verhuurbemiddelaars werken mee aan discriminatie. Verzoeken om geen woning te verhuren aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond wijzen ze niet direct af. Het gaat volgens recent onderzoek om 73 procent van de onderzochte verhuurbemiddelaars. Sterker nog, het derde landelijk onderzoek naar discriminatie bij woningverhuur toont aan dat 37 procent van de benaderde bemiddelaars bereid is om geen woning te verhuren aan Marokkanen, Turken of Polen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft de onderzoeksresultaten naar de Tweede Kamer gestuurd .

Wel is een daling te zien in het aandeel woonbemiddelaars dat twijfelt over het wel of niet verhuren aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Waar uit de meest recente monitor dus blijkt dat dit voor 73 procent van de woonbemiddelaars het geval was, zei in de periode 2021/2022 nog 80 procent van de bemiddelaars te overwegen om niet aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond te verhuren.