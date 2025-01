Woningmarkt iets afgekoeld: 'koper biedt vaker onder de vraagprijs' theme-icon Wonen • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2880 keer bekeken • bewaren

Huizenkopers durven weer wat vaker onder de vraagprijs te bieden. In de laatste maanden van 2024 werd in 34 procent van de gevallen onder de vraagprijs geboden. Dat is een stijging ten opzichte van het derde kwartaal (27 procent) en het tweede kwartaal (25 procent), meldt Makelaarsland.

Een jaar eerder, eind 2023, lag het percentage een stuk hoger. Toen was 46 procent van de biedingen onder de vraagprijs van de woning.

Makelaarsorganisatie Makelaarsland stelt vast dat de huizenmarkt nog altijd oververhit is. Er zijn wel tekenen van stabilisatie, zegt directeur Ivor Brevé: “Hoewel de huizenmarkt nog steeds krap is, krijgen we wel signalen dat de markt iets is bekoeld."

'Meer kansen voor kopers'

Wat betreft het overbieden, gaat het er nu minder extreem aan toe. "Tot afgelopen zomer was overbieden de norm en was er voor de meeste woningen overmatige belangstelling", zegt Brevé. "Nu merken onze makelaars dat er meer kansen voor kopers ontstaan. Er zijn absoluut woningen die razendsnel en ver boven de vraagprijs verkocht worden, maar we zien ook woningen waar beduidend minder interesse voor is.”

'Minder bezichtigingen per woning'

Het gemiddeld aantal bezichtigingen per woning neemt sinds het einde van de zomer af. In het laatste kwartaal van 2024 lag het gemiddelde op 7,2 bezichtigingen per woning. In alle maanden daarvoor in 2024 werden gemiddeld ruim 9 bezichtigingen per woning geregistreerd.

Vooral in november en december is volgens de cijfers van Makelaarsland een duidelijke daling zichtbaar in de interesse per te koop staande woning. Met name in de grote steden zakt het aantal kijkers terug.