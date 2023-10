Winterbanden onder de auto of niet? Hier moet je op letten 13-10-2023 • leestijd 5 minuten • 16135 keer bekeken • bewaren

Wie winterbanden heeft, laat ze een dezer weken weer onder de auto zetten, om natte en winterse omstandigheden op de weg het hoofd te bieden. Maar is het met de zachte winters van tegenwoordig nog nuttig om over te stappen op winterbanden? Of kun je met je zomer- of all seasonbanden de komende maanden ook veilig de weg op? ANWB-expert Menno Neeteson heeft de volgende adviezen in petto voor automobilisten.

Dub je nog tussen een zomer- of winterband voor onder je auto? Of overweeg je misschien de aanschaf van all seasonbanden? Menno Neeteson is de bandenkenner van de ANWB. Zijn organisatie test al sinds jaar en dag op regelmatige basis de kwaliteit van autobanden. Hij licht toe wat de voor- en nadelen zijn van de diverse banden en wat de aandachtspunten zijn voor de komende natte en koude maanden.

Vaker zachte winters

De Nederlandse winters verliepen de laatste jaren nogal zacht. De laatste Elfstedentocht? Die dateert alweer van 4 januari 1997. Het aantal sneeuwdagen is de voorbije dertig jaar bijna gehalveerd, aldus Weer.nl. Is het met de zachte winters wel zinvol om winterbanden te kopen?

“Als je de auto kunt laten staan op dagen dat er sprake is van winterse gladheid en je niet met de auto op wintersport gaat, dan zijn winterbanden niet noodzakelijk”, zegt ANWB-expert Neeteson. “Dat is iets anders dan zinvol of niet. Zomerbanden zijn tegenwoordig echte specialisten voor zomerse omstandigheden. Winterbanden bieden ook in zachte winters wel degelijk een toegevoegde waarde. Die zal voor ‘veelrijders’ uiteraard groter zijn dan voor mensen die maar weinig kilometers maken.”

Wanneer en voor wie winterbanden?

Je zomerbanden in het najaar inwisselen voor vier andere banden, voor wie is dat het overwegen waard? “Voor mensen die iedere dag op de auto moeten vertrouwen, adviseren we banden met winterse eigenschappen voor de winter. Dat kunnen winterbanden of all seasonbanden zijn”, aldus Neeteson. “Voor mensen die met de auto op wintersport gaan, adviseren we ook winterbanden.” In diverse wintersportlanden zijn winterbanden sowieso al ‘verplichte kost’, zoals in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden en Noorwegen.

Dan is er volgens Neeteson nog een groep automobilisten met sportieve auto’s waar uitgesproken sportieve zomerbanden onder zitten. “Met dit soort brede, sportieve zomerbanden is het vaak in de herfst, met veel water en bladeren op de weg, al oppassen. Winterbanden, vaak in een wat smallere maat ook, kunnen dan een goed en veilig alternatief vormen.”

Wat zijn de voors en tegens van zomer- en winterbanden?

Bij welke omstandigheden ondervind je in herfst en winter voordeel van de winterband? En wanneer is de zomerband beter? “Een goede zomerband met voldoende profiel is in de regel beter onder droge en onder natte omstandigheden”, verklaart Neeteson. Maar volgens de bandenexpert moeten de verschillen niet te zwart wit worden gezien. “Er horen behoorlijke nuances bij. De winterband is aangepast voor lage temperaturen. Bij zomerbanden zal het rubber hard en onelastisch worden met het dalen van de temperatuur. Onder droge omstandigheden zul je dit merken, zonder dat het kritisch wordt. De zomerband heeft voldoende reserves om op droog wegdek ook in de winter veilig te kunnen rijden.”

“Zorg voor vier millimeter profiel om veilig te rijden op natte wegen”

De herfst en winter zijn doorgaans de natste tijden van het jaar. Doorrijden op de zomerband kan dan veilig, aldus Neeteson. “Maar pas op: de profieldiepte van de band is hierbij van belang. Juist onder herfstachtige en winterse omstandigheden kan er veel water op de weg liggen. Waar je in de zomer vaak niet veel meer dan één millimeter waterdiepte zult tegenkomen kan dit in de winter ook weleens drie millimeter water zijn. Om dan nog veilig te rijden heb je een band nodig, zomer- of winterband, met een minimale profieldiepte van vier millimeter.”

Check dus vooral even of je banden nog genoeg profiel hebben, om ervoor te zorgen dat je de wintermaanden veilig doorkomt. In heuvelachtig of bergachtig gebied is goed profiel nog belangrijker, aldus Neeteson. “Water stroomt de berg af waardoor er in een dal bij flinke regen heel diepe plassen kunnen liggen."

Nieuwe winterbanden hebben vaak wat meer profieldiepte dan zomerbanden. “Voor winterbanden geldt het advies om deze al bij vier millimeter restprofiel te vervangen, vanwege de veiligheid bij het rijden op sneeuw of in papperige sneeuw met veel water. Juist omdat winterbanden dus doorgaans meer profieldiepte hebben dan zomerbanden ontstaat er ook een belangrijk veiligheidsvoordeel onder natte, herfstachtige omstandigheden.”

Rijden op sneeuw? “Laat de auto met zomerbanden staan”

Bij het rijden op sneeuw en ijs is het onderscheid tussen zomer- en winterbanden een verschil van dag en nacht, verklaart de bandenexpert “De ANWB adviseert de auto met zomerbanden te laten staan op dagen dat er sneeuw ligt of verwacht wordt. Met zomerbanden kun je niet veilig rijden op sneeuw, ook niet met beperkte snelheid en grote volgafstand.”

“Zomerbanden hebben bij sneeuw of ijs geen enkele grip. Vaak gaat wegrijden vanaf een parkeerplaats al niet en de remweg is al bij lage snelheden ontzettend lang. Met zomerbanden valt bij deze omstandigheden niet veilig te rijden.”

Advies: pas je rijstijl aan bij winterse omstandigheden

“Met winterbanden kan wel veilig gereden worden op sneeuw en ijs, al komen de prestaties dan lang niet in de buurt van wat je gewend bent onder droge of natte omstandigheden. Dus ook met winterbanden moet de rijstijl wel degelijk aangepast worden.”

Kom je in winters weer terecht? Let op je snelheid, houd voldoende afstand en wees alert, adviseert Neeteson.

En hoe zit het met de 4-seizoenenband?

Naast de zomer- en winterbanden kun je ook all seasonbanden (ook bekend als 4-seizoenenbanden) onder de auto laten monteren. Volgens de ANWB worden dit soort banden populairder bij automobilisten en gaat de kwaliteit vooruit. Is het daarom niet dé ideale band voor alle jaargetijden en weersomstandigheden?

Volgens Neeteson kent de all seasonband duidelijke tekortkomingen ten opzichte van een winterband in de winter en een zomerband in de zomer. “Onze ervaring gebaseerd op tests is dat all seasonbanden minder goed werken onder grote, zware auto’s. Ook in grote bandenmaten doen ze het minder”, aldus Neeteson. “Met dat soort auto’s en voor uitgesproken sportieve modellen, zouden we eerder adviseren om te kiezen voor de combinatie van zomer- en winterbanden.”

Verder zijn volgens de expert 4-seizoenenbanden gevoeliger voor heel lage of juist heel hoge temperaturen. “De prestaties nemen bij die extreme temperaturen snel af.”

Voor de automobilist die gevoelig is voor veranderend weggedrag is de all seasonband waarschijnlijk geen aanrader, denkt Neeteson. “Wie het beste wil, is beter af met goede zomer- en winterbanden. Hetzelfde geldt voor mensen die zich snel gaan ergeren aan tekortkomingen zoals een niet optimaal stuurgevoel of weinig grip op een rotonde.”

All seasonband "geen afrader voor middenklasser"