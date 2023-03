Winkeliers zien steeds vaker klant wegblijven

Volgens Eus Peters, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), kwam aan het begin van de heropening van winkels iedereen gewoon langs. De RND vertegenwoordigt grote winkelketens als Gamma, Action en MediaMarkt. Ze zien nu het aantal bezoekende klanten instorten. Met name als klanten relatief anoniem kunnen winkelen, laten zij hun bezoeker vaker op het laatste moment afweten.

Volgens INretail, de brancheorganisatie in retail non-food, haakt bij een aantal grote winkels zelfs 20 tot 30 procent van de klanten af. De schade loopt - naar men zegt - in de tientallen miljoenen euro's per week.