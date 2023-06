Winkeliers bang om klanten te verliezen, berekenen hogere kosten niet altijd door

Door de inflatie is bijna alles duurder geworden voor de consument. Toch zegt driekwart van de ondernemers hogere kosten niet of maar deels door te berekenen aan de klant. Ze vrezen dat hogere prijzen consumenten afschrikken, waardoor die sneller naar de concurrentie gaan. Dat meldt Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een rondvraag onder ondernemers.

Nadat de dagelijkse boodschappen in rap tempo duurder zijn geworden, klinkt vaker de kritiek dat bedrijven de hoge inflatie aangrijpen om de prijzen nog een beetje extra te verhogen om meer winst te boeken. Ook de Europese Centrale Bank onderzoekt of dit soort extra prijsverhogingen de inflatie stuwen. Maar uit de onderzoeksresultaten van het Centraal Bureau voor de Statistiek rijst in elk geval niet beeld op dat deze zogeheten "graaiflatie" op grote schaal plaatsvindt.