Windows-computers lopen wereldwijd vast door fout in software

Het probleem speelt wereldwijd. In Nederland krijgen mensen hun computers niet opgestart. De websites van onder meer vliegmaatschappij Transavia en het UWV liggen eruit. Schiphol heeft ook problemen door de wereldwijde computerstoring. Een woordvoerder zegt dat de storing een impact kan hebben op vluchten van en naar de luchthaven. Door de storing zijn er ook problemen op de luchthavens van Berlijn, Sydney en Mumbai. Ook maatschappijen als American Airlines, Delta Airlines, Turkish Airlines en United Airlines hebben problemen gemeld.

Nederlandse ziekenhuizen die vallen onder zorgorganisatie Treant annuleren operaties vanwege de wereldwijde computerstoring. Op dit moment kunnen geen patiënten ontvangen worden op de poli's, aldus Treant. "Ook onze spoedeisende hulp in Emmen en onze basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal zijn op dit moment gesloten. Patiënten worden naar andere ziekenhuizen in de regio gebracht."