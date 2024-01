Wil jij nieuwe functies testen voor Vraag en Beantwoord?

Het Vraag & Beantwoord-forum wordt in het nieuwe jaar onder handen genomen. We willen een experiment met AI-functies testen om te kijken of dit bruikbaar is voor het forum. Wil je meehelpen met testen en jouw mening erover geven? Geef je op!

In de afgelopen weken hebben we gewerkt aan een experiment met AI (kunstmatige intelligentie). Hierbij hebben we een aantal AI-functies geïntegreerd in het Vraag en Beantwoord-forum. We zijn benieuwd wat jullie van deze toepassingen vinden. Daarom willen we deze graag samen met jou testen in de praktijk en jou om je mening vragen! Help je mee?