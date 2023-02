Wil jij 1.000 euro budget voor een opleiding? Zo vraag je het aan

Elk jaar kunnen werkenden en werkzoekenden éénmalig aanspraak maken op maximaal 1.000 voor scholing en ontwikkeling. Wil jij weten hoe je dit kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn? Lees dan verder, want vanaf 28 februari is dit budget beschikbaar.

Het STAP-budget staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie budget. Door middel van deze subsidie wil de overheid bijdragen aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van werkenden en werkzoekenden. Als je je laat om- of bijscholen, zorg je ervoor dat je je blijft ontwikkelen waardoor jouw positie op de arbeidsmarkt erop vooruitgaat, is het idee.

Je kan je inschrijven voor een opleiding bij één van de opleiders. Wanneer je je hebt aangemeld voor een opleiding krijg je een STAP-aanmeldingsbewijs van de opleider. Bewaar dit bewijs goed en zet hem om naar een jpg-bestand, png-bestand of PDF. Vervolgens zorg je ervoor dat je op de inschrijfdatum iets voor de openingstijd klaar zit met je DigiD en je STAP-aanmeldingsbewijs. Schrijf je wanneer het portaal open is zo snel mogelijk in. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag door de UWV betaald aan de opleider.