Wil je naar een festival? Dan betaal je fors meer voor een kaartje Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Grote muziekfestivals zoals Lowlands, Pinkpop en Down the Rabbit Hole vragen dit jaar fors meer geld voor een kaartje. Het duurst is een weekend Lowlands inclusief een plekje op de camping. Daar moet de festivalganger 300 euro voor neertellen.

Volgens de festivals is de prijsstijging "onvermijdelijk." De organisatoren wijzen op de gestegen inflatie, brandstofkosten en hogere personeelskosten.

Prijsstijgingen van 12, 17 en 18 procent

Een kaartje voor een weekend Down the Rabbit Hole met camping kostte vorig jaar 210 euro en dit jaar 245 euro. Een kaartje voor het gehele Lowlands-weekend plus toegang tot de camping was 255 euro en is nu 300 euro, inclusief servicekosten. Wil je voor drie dagen naar Pinkpop met toegang tot de camping? Vorig jaar betaalde je daarvoor 245 euro. Dit jaar is dat 270 euro. Dat is een stijging van respectievelijk zo'n 17, 18 en 12 procent.

"Het is gewoon niet anders"

Directeur van Lowlands, Eric van Eerdenburg, verklaart in de podcast van het festival. "Het is gewoon niet anders. De inflatie is op alle fronten bij ons zo toegeslagen." Ook worden veel spullen, zoals tenten en wc's, gebruikt voor asielopvang, stelt hij. "Alles wordt veel duurder, is moeilijker te krijgen. Mensen die voor ons werken hebben allemaal hun salariseisen ingediend, die moeten wij ook inwilligen. Dus het is gewoon een 'tough cookie to swallow', maar we gaan er wel iets goeds voor leveren."

"Geprobeerd om de prijs zo laag mogelijk te houden voor jongeren"

"Het is een flinke stijging", verklaart ook Bente Bollmann, woordvoerder van Lowlands en Down the Rabbit Hole. "Wij proberen die ticketprijs echt zo laag mogelijk te houden, zodat ook jongeren kunnen komen. Maar de kosten nemen gigantisch toe." Dat komt door "een optelsom", stelt de zegsman.

"Gestegen brandstofkosten, inflatie, heel erg gestegen personeelskosten, materiaalkosten die omhooggaan." Daardoor moeten de prijzen omhoog, zegt hij. "Onderaan de streep moet het uitkomen."

"Veel voor terug"

Hoewel tickets duurder zijn geworden, krijg je er volgens Bollmann ook veel voor terug. Zo kondigde Lowlands woensdag de eerste namen aan uit de line-up, onder wie Billie Eilish, Florence + The Machine en Charlotte de Witte. Voor de prijs die een Lowlandskaartje kost kun je volgens Bollmann niet los deze artiesten bezoeken. "Wat je terugkrijgt is ook aanzienlijk." ANP