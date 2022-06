Wie laat de hond uit? Steeds minder ruimte voor hondenuitlaatservice Gisteren • leestijd 3 minuten • 309 keer bekeken • bewaren

Sinds de coronaperiode is het aantal honden in Nederland flink gegroeid. Samen hebben we er bijna 2 miljoen. En al die honden moeten uit. De dagelijkse wandeling besteden we - sinds we niet meer thuiswerken – steeds vaker uit aan een professionele hondenuitlaatservice (HUS). Busjes vol honden rijden af en aan van stad naar uitlaatgebied. Het aantal is echter inmiddels zo gestegen, dat andere recreanten steeds meer overlast van ervaren. Als gevolg daarvan zijn HUS steeds minder welkom in recreatiegebieden en moeten ze hun klanten vaak teleurstellen.

Zo kan Liselore de Rooij uit Laren van hondenuitlaatbedrijf JogtheDog sinds deze maand geen gebruik meer maken van een particulier terrein in Baarn. Ze liet haar honden rennen en ravotten binnen de door haar zelf gebouwde omheining op het perceel van Bomencentrum Baarn. Maar de HUS is hier sinds 1 juni niet meer welkom omdat de gemeente er geen vergunning voor wil verlenen. De gemeente meent dat een hondenuitlaatservice niet in het bestemmingsplan past.

Aangelijnd

En daarom moet Liselore ook enkele van haar vaste klanten teleurstellen. Zo heeft ze het contract met de familie Van der Veer uit Laren moeten opzeggen. Het gevolg is dat de eigenaren nu weer zelf met hond Basil moeten wandelen. En dat is problematisch omdat Basils baas aan artrose lijdt. Bij aankoop was niet voorzien dat de Duitse Staander als volwassen dier zo groot en sterk zou worden. Eigenaresse Tonneke van der Veer: “Omdat we Basil graag wilden houden, hebben we toen de uitlaatservice als oplossing bedacht.”

Liselore de Rooij is nu gedwongen om op een andere locatie met haar honden te gaan lopen. Ze heeft wel een nieuwe plek gevonden, maar daar mag ze de honden echter alleen aangelijnd uitlaten. Dat doet ze met zeven honden tegelijk. “Basil heb ik moeten afzeggen, hij kan nog niet netjes aan de lijn lopen.”

Vergunning

In 2017 stonden er bij de Kamer van Koophandel 1039 HUS ingeschreven. Inmiddels zijn dat er meer dan 1500. De uitlaatservices gaan het liefst met hun honden naar gebied waar de honden los mogen lopen. Professioneel uitlaten wordt pas rendabel bij ongeveer 10 honden en die kun je niet allemaal aan de lijn houden.

Maar recreanten klagen over de roedels loslopende honden die plotseling het fietspad oversteken of op hun eigen hond afstormen. De regels voor HUS zijn daarom de afgelopen jaren aangescherpt. Zo stelden recreatiegebieden zoals bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos, Het Twiske, Spaarnwoude en Reeuwijkse Hout paal en perk aan het aantal uitlaatservices. Alleen in een beperkt deel van hun recreatiegebied zijn nog HUS welkom en alleen als ze een vergunning hebben. Het aantal vergunningen is beperkt, de wachtlijsten vaak lang.

HUS niet meer welkom in natuurgebieden

Daarom weken in eerste instantie veel HUS uit Amsterdam, Almere en Utrecht uit naar bijvoorbeeld het Goois Natuurreservaat en het Utrechts Landschap of de duingebieden in Noord-Holland. Maar milieuorganisaties protesteerden omdat ze vrezen dat broedvogels, konijnen, hazen, dassen en reeën worden verjaagd en doodgebeten door die loslopende honden. Die strijd hebben ze gewonnen; inmiddels zijn in de meeste natuurgebieden HUS niet meer welkom. Alleen aangelijnde honden mogen er nog komen. Met een maximum van drie per persoon.

Snuffelende Snuit

In het buitengebied van Gerwen kocht Maeyke Alons ruim twintig jaar geleden een stuk bosgrond voor haar bedrijf. Ze liet het omheinen en begon er hondenuitlaatservice de Snuffelende Snuit. De gemeente verleende haar de benodigde vergunning. Inmiddels is haar perceel echter onderdeel geworden van Natuurnetwerk Brabant, dat natuurgebieden met elkaar verbindt. Volgens De Brabantse Milieufederatie past in dit gebied geen HUS en procedeert tegen de gemeente. De milieuorganisatie eist dat de vergunning van De Snuffelden Snuit wordt vernietigd.

Maeyke Alons is van mening dat het wild haar bosperceel allang mijdt. “Maar mocht ik mijn vergunning verliezen, dan vind ik dat de gemeente mij een alternatief moet aanbieden. Er is grote behoefte aan uitlaatservices. Wekelijks bellen er nieuwe mensen die hun hond willen aanmelden. Maar ik zit helemaal vol.”

Reacties van gemeenten

Lees hier de uitgebreide reacties van de gemeenten Baarn en Nuenen op onze vragen:

