WhatsApp-update: grotere groepen en introductie van emoji-reacties

WhatsApp rolt op zeer korte termijn een update uit van de populaire app. In de nieuwste versie zitten een aantal wijzigingen en nieuwe functionaliteiten. Zo gaat de groepsgrootte omhoog, kun je voortaan grotere bestanden delen én wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om door middel van een emoji te reageren op berichten.

Dat meldt WhatsApp op hun blog. In dit artikel bespreken we kort wat er nieuw is en wat er zoal verandert.

Goed om te weten: de uitrol gaat gefaseerd, dus niet iedereen kan direct gebruik maken van de nieuwe functionaliteiten.

Maximale groepsgrootte wordt verdubbeld

Volgens WhatsApp is het één van de populairste verzoeken: de wens om meer mensen aan groepsgesprekken toe te kunnen voegen. Het maximale aantal deelnemers aan één groepsgesprek is momenteel 256 personen.

In verreweg de meeste gevallen is dat ruim voldoende, zou je zeggen. Toch wordt dit aantal fors verhoogd: groepen kunnen voortaan uit 512 deelnemers bestaan. Een verdubbeling van het huidige maximumaantal dus.

Reactie-emojis

Nieuw is de mogelijkheid om door middel van een emoji op berichten te kunnen reageren. Dat is een functie die je wellicht kent van Telegram, Facebook of iMessage van Apple. Daarover zegt WhatsApp het volgende: "Emoji's zijn een leuke, snelle manier om te reageren en maken groepsgesprekken wat minder overweldigend."

Hoe het werkt? Druk iets langer op het bericht waar je op wilt reageren en er verschijnt een menu met emoji waar je uit kunt kiezen.

Geen wereldschokkende verandering, maar wel een functie die mogelijk voor wat minder ruis zorgt, zeker in groepsgesprekken. In plaats van tientallen berichten zoals "Oké", "Goed", "Leuk" et cetera, kun je voortaan ook op deze manier aangeven dat je het bericht gelezen hebt én wat je ervan vindt.

Een voorbeeld van hoe het eruit komt te zien, vind je in de inzet op de afbeelding bovenaan dit artikel.

Grotere bestanden versturen

In de nieuwste WhatsApp-versie kun je voortaan bestanden met een grootte van maximaal 2 GB versturen. Voorheen was dit 100 MB. En dan komen we gelijk bij een praktisch probleem: de opslag van veel smartphones is relatief beperkt, en op deze manier gaat het wel héél hard met je beschikbare vrije ruimte.

Deze mogelijkheid is dan ook vooral geschikt voor mensen die op hun laptop of computer gebruikmaken van WhatsApp Web of WhatsApp Desktop. WhatsApp suggereert dat deze functie vooral nuttig is voor werk- en onderwijsgerelateerde doeleinden, en niet zozeer voor privégebruik.