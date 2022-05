WhatsApp onthult nieuwe Communities-functie: wat is het en wat kun je ermee? 15-04-2022 • leestijd 3 minuten • 14061 keer bekeken • bewaren

WhatsApp heeft een nieuwe functie met de naam Communities ('Gemeenschappen') aangekondigd. Deze functie stelt gebruikers in staat om meerdere losse WhatsApp-groepen te bundelen en vanuit de centrale structuur te beheren. Handig om groepen die onder meer gerelateerd zijn aan scholen, bedrijven en buurt-apps te bundelen. Het is de bedoeling dat ook Instagram en Facebook (van moederbedrijf Meta) op termijn een dergelijke functie krijgen.

Met de nieuwe functie wordt het mogelijk om de hiërarchie van losse, inhoudelijk aan elkaar verwante WhatsApp-groepen aan te passen en onder te brengen in één nieuwe structuur. Stel, je hebt een algemene werkgerelateerde WhatsApp-groep en een aantal losse, kleinere groepen waarin bepaalde informatie over bijvoorbeeld projecten alleen met direct betrokken collega's wordt gedeeld.

Deze losse groepen kunnen in de zogenaamde community 'werk' worden ondergebracht, en voortaan is er dan een centrale beheerder die bepaalt welke leden van de community worden toegevoegd aan bepaalde groepsgesprekken. Het is in zekere zin dus een methode om meer structuur aan te brengen in de soms wel erg grote hoeveelheid losse groepsgesprekken.

Hieronder een conceptafbeelding van hoe het eruit moet komen te zien. Het ontwerp is niet definitief: het kan dus gebeuren dat de uiteindelijke versie er anders uit komt te zien.

Beheerders van communities kunnen via de functie ook makkelijker communiceren. Zo kunnen ze een bericht in één keer naar alle leden van de community sturen, in plaats van het bericht in iedere losse app-groep te moeten delen.

RTL Nieuws meldt dat communities een menu krijgen waar gebruikers groepen zien waar ze lid van kunnen worden. Beheerders bepalen wie waar toegang toe krijgt én kunnen niet alleen leden verwijderen, maar ook ongepaste of grensoverschrijdende berichten.

Daarnaast zijn telefoonnummers van community-leden niet per definitie voor iedereen zichtbaar: deze kunnen alleen worden gezien door de beheerders én door mensen die in minstens één groep zitten waar jij ook in zit. Net als nu het geval is, dus.

De aankondiging werd gisteren door Meta-CEO Mark Zuckerberg gedaan op Facebook.

Andere toekomstige WhatsApp-functies

Wanneer de Communities-functie beschikbaar komt, is nog niet bekend. De testfase is begonnen en de functionaliteit wordt in de loop van de komende maanden uitgerold.

Er komen overigens nog meer WhatsApp-functies aan, zo meldt weblog WABetaInfo, waar je nieuws over toekomstige functionaliteiten van WhatsApp kunt vinden. Een greep uit de selectie:

Reacties geven op berichten

Het wordt mogelijk om een reactie te geven op berichten. Daarmee bedoelen we uiteraard geen geschreven antwoord, maar een reactie in de vorm van een emoji. Eigenlijk net zoals je dat momenteel wellicht kent van Facebook en van de Messenger-app.

Delen van grote bestanden

Een andere functie waar momenteel aan wordt gewerkt, is om bestanden met een grootte tot twee gigabyte te kunnen delen. Je telefoon raakt op die manier wel heel snel vol, maar om snel even iets te kunnen delen via de browserversie WhatsApp Web kan dit best een handige functie zijn.

Grotere aantal deelnemers voor videogesprekken

De limiet wat het aantal deelnemers aan videochats betreft, gaat op termijn omhoog. Het is de bedoeling dat er maximaal 32 mensen kunnen deelnemen aan een videogesprek. Volgens WABetaInfo kan de uiteindelijke limiet per groep echter verschillen, afhankelijk van het type toestel de deelnemers precies gebruiken.

Groepsbeheerders kunnen alle chatberichten verwijderen

Beheerders van groepsgesprekken krijgen de optie om reeds verzonden berichten te verwijderen voor alle deelnemers. Het idee is dat de beheerder zo wat meer de mogelijkheid krijgt om op te treden als scheidsrechter in het geval van grensoverschrijdende of anderzijds ongewenste berichten.

Groep verlaten zonder automatische mededeling

Het is momenteel niet mogelijk om een groepsgesprek op WhatsApp te verlaten zonder dat alle deelnemers daar een boodschap van te zien krijgen. "[Naam contactpersoon] of [telefoonnummer] heeft de groep verlaten", zie je dan verschijnen in een grijze balk. Ook dat komt op termijn te veranderen, zodat je een groep kunt verlaten zonder deze soms onbedoeld wat dramatische mededeling.

Het maximumaantal deelnemers aan een groepsgesprek gaat omhoog

De groepsgrootte wordt op de schop genomen. Momenteel kunnen er 256 mensen lid zijn van één groepsgesprek, maar dat aantal wordt verhoogd. Om hoeveel deelnemers het dan gaat en per wanneer deze wijziging in werking treedt, is niet bekendgemaakt.