WhatsApp komt op korte termijn met nieuwe functies en mogelijkheden

Met bijna 11 miljoen dagelijkse gebruikers in Nederland is WhatsApp een populaire, veelgebruikte app. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe functies en mogelijkheden. In dit artikel bespreken we een aantal veranderingen en nieuwe functionaliteiten die op korte termijn – het zal per functie verschillen wanneer precies – aan WhatsApp worden toegevoegd.

1. Spraakberichten die na één keer afspelen verdwijnen

Een functie die al bestond voor afbeeldingen en video's – en in een iets andere uitvoering ook voor tekstberichten – wordt nu toegepast op spraakberichten. Het wordt namelijk mogelijk om spraakberichten te versturen die zichzelf automatisch verwijderen zodra de ontvanger het bericht heeft beluisterd.

© WABetaInfo

Voor foto's en videomateriaal bestond deze functie al geruime tijd. En sinds 2020 was het mogelijk om bij tekstberichten in te stellen dat ze automatisch verdwijnen na het verstrijken van een vooraf bepaalde tijdslimiet, zoals een dag of een week.

Het wordt niet mogelijk om spraakberichten op te slaan, te exporteren of door te sturen indien de afzender heeft bepaald dat ze na één keer afspelen worden verwijderd.

2. Twee WhatsApp-accounts gebruiken op één toestel

Op korte termijn wordt het mogelijk om twee WhatsApp-accounts te gebruiken op één telefoon. Dat is voor veel gebruikers niet per se noodzakelijk, want een groot deel van de WhatsApp-gebruikers heeft überhaupt maar één account. Het kan echter wel handig zijn voor mensen die hun privé- en werkaccounts vanaf hetzelfde toestel willen kunnen gebruiken.

Wie dit wil, krijgt binnenkort de mogelijkheid om binnen de app te wisselen tussen accounts. Het is daarbij mogelijk om de privacy- en meldingsinstellingen per account apart te beheren, zodat je bijvoorbeeld kan kiezen voor welk account je wel of geen notificaties krijgt.

Omdat WhatsApp-accounts gebonden zijn aan telefoonnummers, heb je een dual sim-telefoon nodig of een telefoon die multisim of e-sim ondersteunt. Volgens Meta is de functie per direct beschikbaar, al stelde een woordvoerder van Meta tegenover techblog The Verge dat de functie 'binnenkort' wordt uitgerold.

© Meta (via blog.whatsapp.com)

3. Evenementen aanmaken en delen

WhatsApp werkt momenteel aan een functie waarmee gebruikers evenementen kunnen aanmaken. Dat kan gaan om evenementen in de privésfeer, maar ook om zakelijke bijeenkomsten zoals vergaderingen.

Via de paperclip onderin wordt het mogelijk om een evenement toe te voegen. Je kunt het evenement vervolgens een naam en indien van toepassing een aanvullende omschrijving geven. Uiteraard zullen ook de mogelijkheden om locatie, datum en tijdstip toe te voegen niet ontbreken. Ook wordt het mogelijk om een videogesprek aan het evenement toe te voegen.

Ontvangende partijen kunnen de uitnodiging direct accepteren en kunnen voorafgaand aan het evenement ook herinneringen krijgen. Wanneer deze functie wordt uitgerold is niet bekend, maar screenshots van de website WABetaInfo.com impliceren dat de ontwikkeling van de functie al in een vergevorderd stadium is.

© WABetaInfo

4. Contact opnemen via gebruikersnamen in plaats van telefoonnummers

Als je via WhatsApp contact met iemand wilt opnemen, moet je beschikken over diens telefoonnummer. Op korte termijn wordt het mogelijk om in plaats daarvan (of ter aanvulling op) een unieke gebruikersnaam aan te maken in je WhatsApp-profiel.

Dat WhatsApp bezig was met een dergelijke functie, was al een tijdje bekend: in mei van dit jaar lekten er screenshots uit van deze functionaliteit in een testversie voor Android. Deze functie is nu ook opgedoken in een iOS-testversie, wat impliceert dat de optie binnenkort wordt uitgerold.

Het lijkt erop dat gebruikers de mogelijkheid hebben om hun telefoonnummer privé te houden als ze ervoor kiezen om via een unieke gebruikersnaam contact met iemand op te nemen. Zo houd je dus iets meer controle over met wie je je telefoonnummer zoal deelt.

© WABetaInfo

5. Het uiterlijk van WhatsApp wordt vereenvoudigd

In zowel de Android- als de iOS-versie van WhatsApp wordt de layout een klein beetje vereenvoudigd. Ook komt de kenmerkende groene WhatsApp-kleur iets prominenter naar voren.

Daarnaast wordt het makkelijker om gesprekken te filteren: je kunt er op korte termijn voor kiezen om alléén ongelezen berichten weer te geven en je krijgt een optie om zakelijke gesprekken en privégesprekken gescheiden te houden, zo suggereren de screenshots.

Links: Android / Rechts: iOS © WABetaInfo

6. Zet een chatbericht tijdelijk vast

Ook handig: WhatsApp biedt binnenkort de mogelijkheid om een zelfgekozen bericht tijdelijk vast te pinnen bovenaan een (groeps)gesprek. Dat is een uitkomst als je wilt voorkomen dat een bericht met belangrijke informatie ondergesneeuwd raakt door andere berichten.

Screenshots suggereren dat je ervoor kunt kiezen om een bepaald bericht voor 24 uur, 7 dagen of 30 dagen vast te pinnen. Na het verstrijken van deze tijd zal het bericht automatisch verdwijnen als vastgepind bericht. Nuttig als het gaat om informatie die slechts tijdelijk relevant is.

© wa

