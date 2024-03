WhatsApp komt met nieuwe functies voor tekstopmaak en stickers 26-02-2024 • leestijd 4 minuten • 23139 keer bekeken • bewaren

Wist je dat je berichten in WhatsApp van verschillende soorten opmaak kunt voorzien? Dikgedrukte tekst, schuingedrukte tekst, tekst met een streep erdoor, het kan allemaal. WhatsApp heeft bovendien een paar nieuwe opties uitgerold. Ook is er nu de mogelijkheid om zélf stickers te maken op basis van bestaande afbeeldingen. We leggen uit hoe het werkt.

We beginnen even met de verschillende functies voor de opmaak van teksten. Lang niet iedere WhatsApp-gebruiker is op de hoogte van het feit dat WhatsApp überhaupt de mogelijkheid biedt om de opmaak van geschreven berichten te wijzigen.

Welke opties bestonden er al? En welke mogelijkheden zijn in de meest recente WhatsApp-versie toegevoegd? Dat lichten we hieronder toe.

Tekst opmaken in WhatsApp? Zó doe je dat

Sinds de meest recente update zijn er in totaal acht verschillende mogelijkheden om tekst op te maken in WhatsApp. Daarvan zijn er vier nieuw.

Deze opties voor tekstopmaak bestonden al in WhatsApp

1. Dikgedrukte tekst

Om dikgedrukte tekst te gebruiken in WhatsApp, plaats je voor én na het woord (of woorden) een asterisk (*).

2. Cursieve tekst

Om schuingedrukte – oftewel cursieve – tekst te gebruiken in WhatsApp, plaats je voor én na het woord (of woorden een underscore ( _ ), ook wel onderstrepingsteken genoemd.

3. Doorgestreepte tekst

Wil je d̶o̶o̶r̶g̶e̶s̶t̶r̶e̶e̶p̶t̶e̶ ̶t̶e̶k̶s̶t̶ gebruiken in WhatsApp, dan zet je voor én na het woord of tekstdeel een tilde (~).

4. Monospace

De laatste reeds bestaande opmaakfunctie heet 𝙼𝚘𝚗𝚘𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎. Deze vorm van opmaak is wellicht minder bekend en vereist iets meer toelichting. Kenmerkend aan monospace is dat alle karakters dezelfde breedte hebben. Dat verschilt dus ten opzichte van regulier schrift, waarin het karakter 'w' breder is dan een 'i' of een 'l'.

Dat heeft bepaalde voordelen op het vlak van leesbaarheid. Sommige mensen vinden het rustiger voor de ogen of vinden het in esthetisch opzicht simpelweg prettig. Het leest een beetje als tekst die met behulp van een typemachine is geschreven. In het programmeren wordt deze functie regelmatig gebruikt, maar voor alledaags gebruik is het niet per se essentieel. Maar in het kader van volledigheid noemen we 'm toch even.

𝙼𝚘𝚗𝚘𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 krijg je door voor én na het woord of tekstdeel drie accents graves (`) te plaatsen. Een accent grave is een enkel aanhalingsteken dat van linksboven naar rechtsonder lopen.

Tip: Je kunt deze opmaakfuncties óók gebruiken door de woorden of tekstdelen te selecteren. Tik de selectie aan, kies de optie Structuur en maak vervolgens een keuze uit de opties Vet, Cursief, Doorgestreept of Monospace.

Hieronder voorbeelden van alle vier de reeds bestaande opties. Deze schermafbeeldingen zijn afkomstig uit WhatsApp. Het artikel gaat verder na onderstaande afbeeldingen.

Deze opties voor tekstopmaak zijn nieuw in WhatsApp

Ook de vier nieuwe opties bespreken we hieronder kort even.

5. Lijst met opsommingstekens

Er is nu de mogelijkheid om een lijstje met opsommingstekens te maken. Qua opmaak is het subtiel, de uitlijning is iets anders dan je gewend bent, het lijstje staat namelijk iets meer van de kantlijn af.

Een lijst met opsommingstekens maak je door een asterisk (*) of een streepje (-) en een spatie voor elk woord of elke zin te zetten.

6. Genummerde lijst

Lijkt op de lijst met opsommingstekens, maar dan met nummers. Om een genummerde lijst te maken, zet je een nummer, een punt en een spatie voor elke regel.

7. Citaat

Je kunt citaten nu van extra nadruk voorzien door ze in een speciale opmaak te gieten. Dat doe je door een groter-dan-teken (>) en een spatie voor de tekst te zetten.

8. Inline code

Inline code is met name relevant voor softwareontwikkelaars en is vermoedelijk voor slechts weinig lezers van dit artikel van toegevoegde waarde. Maar zonder het te noemen is het lijstje niet compleet.

Inline code voeg je toe door één accent grave (`) voor én na het woord of tekstdeel te plaatsen.

Hieronder voorbeelden van alle vier de nieuwe opties. Deze schermafbeeldingen zijn afkomstig uit WhatsApp. Het artikel gaat verder na onderstaande afbeeldingen.

Stickers maken in WhatsApp

Het is al geruime tijd mogelijk om stickers te versturen via WhatsApp, namelijk sinds 2018. Probleem is dat je daar bestaande stickerpakketten voor moet downloaden of dat je externe apps nodig hebt om je eigen stickers te maken.

Sinds kort kun je in WhatsApp zélf ook stickers maken, en wel op basis van foto's en overige afbeeldingen die in je filmrol staan. Dan wordt het in ieder geval iets persoonlijker.

Dat doe je als volgt. Tik op de stickerknop in het tekstvak in het chatvenster en druk in het stickerscherm vervolgens op het plusje. Selecteer een foto waar je een sticker van wilt maken. WhatsApp zal proberen om een uitsnede te maken van het object op de foto.

Afhankelijk van de (kwaliteit van de) afbeelding lukt dat heel aardig. Zeker als er één duidelijk object in beeld is met zo min mogelijk ruis eromheen. Hoe drukker of onscherper de afbeelding, hoe kleiner de kans op een succesvolle uitsnede.

Het is helaas niet mogelijk om een door WhatsApp gegenereerde uitsnede zélf bij te werken en te optimaliseren, je moet het voorlopig doen met de uitsnede die WhatsApp voor je genereert. Wellicht volgt dat in de toekomst.

Hieronder een voorbeeld van waar je precies moet zijn.