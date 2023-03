Wet goed verhuurderschap aangenomen en gaat 1 juli in

Huurders krijgen waarschijnlijk per 1 juli al betere bescherming tegen misstanden zoals een veel te hoge huur of slecht onderhoud. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet goed verhuurderschap en de Eerste Kamer deed het wetsvoorstel dinsdag af als een hamerstuk. Er is in dit geval niet meer gedebatteerd, omdat de senatoren zich in het voorstel kunnen vinden.