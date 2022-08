Wespenplaag? Zo houd je wespen buiten de deur 08-08-2022 • leestijd 3 minuten • 21675 keer bekeken • bewaren

Met je favoriete parfum rondlopen, een broodje aardbeienjam of een zoet drankje in je tuin verorberen zit er deze zomer wellicht niet in. De wespenplaag is in volle gang en het worden er alleen nog maar meer!

Veel nesten en hoge temperaturen

"Op veel plaatsen zijn de nesten nog in ontwikkeling en moet de piek van de overlast nog komen", vertelt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University. Jaren met veel en weinig wespen wisselen elkaar af.

Dat komt onder meer doordat er in een jaar met veel wespen minder voedsel is voor de insecten. "Daardoor is de conditie van de nieuwe koninginnen minder goed en treden er meer ziektes op". Vorig jaar waren er weinig wespen, dus nu zijn het er bijzonder veel.

Tips

Jaarlijks worden zo’n 20.000 mensen gestoken door een wesp. Circa vier procent van de Nederlanders is bovendien allergisch voor wespen. Sommigen zijn zo allergisch voor de wespensteek, dat ze eraan overlijden: dit gebeurt jaarlijks naar schatting vijf tot tien keer.

Daarom hebben wij voor jou wat tips verzameld die ervoor zorgen om wespen op afstand te houden. Want als je geprikt wordt, is dat geen pretje.

Geur

Geur is het belangrijkste element om wespen op afstand te houden. Hierbij een overzicht van geuren die helpen tegen het geel-zwarte beestje.

- Wespen houden niet van kruidnagel. Combineer de kruidnagel het liefst met een ander geurelement om het effect ervan te versterken.

- Ook van azijn zijn ze geen fan. Leg een bakje azijn, eventueel verwamd, op tafel met kruidnagel erin en je bent veilig.

- Sinaasappel en citroen met een kruidnagel erin doet het ook goed. Bovendien ruikt het ook best aangenaam voor jezelf.

- Een schoteltje met gesnipperde ui is een manier om de wesp weg te houden, maar of je er zelf vrolijk van wordt, is een tweede.

- Zo massaal als wij koffie drinken, zo’n hekel heeft de wesp daaraan. Zet een schaaltje koffie neer en steek het aan, zodat de koffie gaat branden of smeulen. Dit houdt de wesp op afstand.

- Een wat prettiger luchtje dan uien en smeulende koffie, is wierook. Daar moet de wesp ook niks van hebben.

En verder:

- Vermijd zoetige en kruidige geuren op je lijf. Vermijd parfum (vooral met zoete geur) want dat trekt ze aan.

- Laat geen zoetigheid buiten staan.

- Zorg dat de kinderen geen restant van zoetigheid op hun lijf en kleren hebben, zoals na het eten van een ijsje.

- Hang wespenvallen op, ver van je terras af, dus niet op het terras zelf.

- Blijf rustig en ga niet zomaar meppen. Daar worden ze juist agressiever van. Maak rustige zwaaibewegingen om ze te verjagen.

- Mep je er toch een dood, haal de wesp dan meteen weg en maak de plek schoon met een doekje. Als een wesp dood is, komt er een gifstof vrij waar andere agressieve wespen op af kunnen komen.

Arnold van Vliet weet nog te melden dat een esoterische olie mengsel van kruidnagel, geranium, citroengras en rozemarijn ook goed lijkt te werken. Het werkt het best als deze stoffen in een bepaalde hoeveelheid per dag vrijkomen, bijvoorbeeld citroengrasolie in 35 mg per dag en kruidnagel 30 milligram per dag.

Wat ons betreft zijn we wel klaar voor de zomer!

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in de zomer van 2017, maar is in augustus 2022 door de redactie geactualiseerd.

Bron: Nature Today/AD