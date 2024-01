Werkt YouTube ineens langzaam bij jou? Dit is (mogelijk) de oorzaak! 16-01-2024 • leestijd 4 minuten • 6916 keer bekeken • bewaren

Kijk jij weleens naar video's op YouTube? Dan is het goed mogelijk dat je de laatste dagen last hebt van een langzame, traag werkende site. Het internet staat vol met klachten en er wordt gespeculeerd over mogelijke oorzaken. Waar wordt de vertraging door veroorzaakt? En belangrijker nog, kun je het ook oplossen zodat YouTube niet meer zo langzaam is? Dat lees je in dit artikel.

De aard en omvang van de klachten varieert, maar veel gehoorde klachten zijn onder meer dat het lang duurt voordat video's beginnen af te spelen, dat de knoppen in de videospeler niet goed meer functioneren en dat wisselen tussen de minispeler, de theatermodus en het volledige scherm enkele seconden duurt.

Al met al zorgt dat voor een suboptimale, om niet te zeggen ronduit onplezierige gebruikerservaring. Mensen zijn er immers aan gewend dat alles soepel en snel werkt, en doordat YouTube bij praktisch iedere handeling hapert, beginnen mensen zelfs te twijfelen aan de staat van hun laptop of pc.

Begint YouTube een oorlog tegen advertentieblokkers?

Op internet werd her en der gespeculeerd over mogelijke oorzaken, en daar is in dit geval een goede reden voor. YouTube kondigde niet al te lang geleden namelijk aan dat ze strenger op gaan treden tegen gebruikers die gebruik maken van advertentieblokkers, ook wel adblockers genoemd in online jargon.

De reden daarvoor is simpel. YouTube haalt inkomsten binnen via advertenties, en als gebruikers advertenties blokkeren, leidt dat voor YouTube tot minder inkomsten. Op die manier hoopt YouTube gebruikers ertoe aan te sporen om een betaald YouTube Premium-account te nemen.

Vanuit zakelijk perspectief valt dat wel te begrijpen, want voor niks gaat de zon op. Maar als gebruiker heb je wel iets beters te doen dan verplicht naar vervelende advertenties te moeten kijken, al helemaal als je die niet kunt overslaan. Om die reden maken veel mensen gebruik van zogenaamde adblockers. Dat beperkt zich uiteraard niet alleen tot YouTube, maar zorgt in het algemeen voor een internetervaring met minder prikkels.

Daarnaast is er nóg een goede reden om een adblocker te gebruiken: het komt namelijk voor dat malware via besmette advertenties wordt verspreid. Kortom, als particuliere internetgebruiker zijn er genoeg redenen om vooral een adblocker te gebruiken.

Terug naar YouTube. In november 2023 zijn ze begonnen met het weren van gebruikers met een adblocker door deze groep gebruikers de toegang volledig te ontzeggen. Daar zijn ze na enige tijd weer mee opgehouden. Dat betekent echter niet dat de plannen van tafel zijn, en dat voedt speculaties over mogelijke oorzaken.

Wordt de site door YouTube bewust vertraagd?

De vele klachten zijn ook opgepikt door verschillende techblogs en websites die gespecialiseerd zijn in tech-gerelateerd nieuws. Zo verscheen er een stuk op Tweakers waarin de suggestie werd gewekt dat YouTube gebruikers met een adblocker bewust vertraagt en zodoende een suboptimale gebruikerservaring biedt. Een bericht met een soortgelijke strekking verscheen op AndroidWorld.nl.

En dat is ook volkomen begrijpelijk. In november werd ontdekt dat er in de broncode van de desktop-client een stuk code was toegevoegd die gebruikers met een adblocker bewust vijf seconden vertraging geeft bij pogingen om videos af te spelen.

Toch lijkt er op dit moment een andere verklaring te zijn voor de vele problemen die gebruikers melden. Er zou namelijk sprake zijn van een bug in de populaire, veelgebruikte adblockers Adblock en Adblock Plus. Dat zijn browserextensies die door vele tientallen miljoenen mensen worden gebruikt. Een ontwikkelaar van deze zogenaamde browser add-ons heeft bevestigd dat er sprake is van een technisch euvel waarvan de oorzaak is gevonden en waarvoor geldt dat de problemen in een spoedig te verschijnen update worden verholpen.

Wat kun je doen om YouTube zonder vertraging te bekijken?

Als jij Adblock of Adblock Plus als browserextensie hebt geïnstalleerd, zou je kunnen overwegen om deze tijdelijk uit te schakelen of om een uitzondering toe te voegen voor YouTube, zodat je daar (tijdelijk) wél advertenties ziet. Ook kun je even wachten op de aangekondigde update waarin dit euvel wordt verholpen.

Maar je gebruikt geen adblockers om tóch verplicht naar advertenties te moeten kijken, dat snappen wij ook. Ontwikkelaar Raymond Hill van de open-source adblocker uBlock Origin heeft ontdekt dat het probleem zich inderdaad alleen voordoet bij Adblock en Adblock Plus. Gebruikers van uBlock Origin ervaren volgens hem geen problemen op YouTube.

Wij hebben de proef even op de som genomen, en inderdaad, YouTube kijken met uBlock Origin ingeschakeld werkt als vanouds. Geen vertraging en ook geen andere problemen. Al dan niet tijdelijk overstappen naar een andere adblocker is dan ook een uitkomst voor mensen die zonder problemen en gedoe naar YouTube willen kijken zonder opdringerige en verplichte reclame.