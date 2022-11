Werknemers vaak niet goed voorbereid op ontwikkelingen arbeidsmarkt

Van de ondervraagden geeft 85 procent aan dat zijn of haar werk de afgelopen tien jaar is veranderd. Omgerekend zijn dat 7,6 miljoen werkenden, becijfert de vakbond. CNV-voorzitter Piet Fortuin: "Als je werk de afgelopen tien jaar is veranderd, is de kans groot dat ook de komende tien jaar je werk verandert. Toch verwacht 70 procent van de ondervraagden dat het werk dat ze nu doen, over tien jaar nog wel bestaat. Een kwart geeft aan niet goed op de hoogte te zijn van de veranderingen die er de komende vijf jaar in het bedrijf aankomen."