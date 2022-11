Werking coronavaccin bij kankerpatiënten onderzocht 15-02-2021 • leestijd 1 minuten • 596 keer bekeken • bewaren

De werking van coronavaccins wordt onderzocht onder een groep van ruim 600 kankerpatiënten, meldt hoogleraar medische oncologie Liesbeth de Vries van het UMC Groningen aan de Telegraaf.



Volgens De Vries is het onderzoek uniek. "Uniek omdat Nederland als eerste start, maar vooral erg belangrijk. Patiënten met kanker horen deels bij de kwetsbare groepen voor wie Covid-19 extra gevaarlijk kan zijn qua ziektebeloop. Mijn patiënten stellen voortdurend vragen erover."

"De kennis die dit oplevert kan ons helpen in de toekomst", zegt De Vries in de krant. "De 627 patiënten worden in het AVL (Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis), het Erasmus MC en het UMCG de eerste en tweede keer gevaccineerd, evenals een groep mensen zonder kanker - ter vergelijking. Ook komen ze na vier weken en zes maanden weer terug."

Afweerreactie

De hoogleraar zegt in De Telegraaf dat uit onderzoek van alles naar voor kan komen. "Vier weken na de tweede vaccinatie meten we de afweer in het bloed, en zullen we de resultaten snel bekendmaken. We kijken ook later na vaccinatie om te zien hoelang de afweerreactie aanhoudt."

De opzet van de studie wordt in het tijdschrift Nature Medicine gepubliceerd. "Wetenschappers overal in de wereld kunnen het studieprotocol vrij gebruiken en toepassen, met andere vaccins en mogelijk ook bij andere ziektes op het gebied van verminderde weerstand. Denk aan mensen die een niertransplantatie hebben gehad", aldus De Vries. ANP