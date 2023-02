Werkgever houdt personeel steeds vaker digitaal in de gaten

Steeds meer werknemers worden via digitale middelen in de gaten gehouden door hun baas. De verkregen informatie wordt soms ook tegen ze gebruikt, zo blijkt volgens het AD uit onderzoek van CNV onder 2600 werkenden. "Onze portofoon, auto en iPad wordt gemonitord. Er wordt weinig rekening gehouden met de privacy."

"Uit het onderzoek van CNV blijkt dat bijna 1 op de 5 werkenden zegt dat zijn baas met software monitort of hij aan het werk is, 16 procent claimt dat zijn werkgever via gps in de gaten houdt waar hij zich bevindt en bij 1 op de 3 werkenden hangen camera’s op de werkvloer. Van het personeel denkt 13 procent dat zijn baas precies bijhoudt welke websites hij bezoekt", aldus het AD.

Werkgevers gebruiken ook daadwerkelijk de verzamelde gegevens tegen hun personeel. Eén op de tien werknemers zegt zelfs door zijn baas te worden geconfronteerd met informatie die is verkregen via digitale monitoring.

Tegenover het AD stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin dat hij is geschrokken van de uitkomsten. Die laten volgens Fortuin zien dat werkgevers inmiddels gretig gebruikmaken van digitale middelen om werknemers in de gaten te houden. Volgens hem is het niet duidelijk hoe groot het probleem is, maar gebeurt het in tal van bedrijven, van callcenters, transportbedrijven tot schoonmaakbedrijven.