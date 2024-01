Werkenden gaan er in 2024 op vooruit: wat verandert er voor jou?

15 dec. 2023 - 12:46

Als je AOW ongeveer met 3.75 % omhoog gaat vanaf 01-01-2024 kom je nog aan te kort. Niet dat ik loop te klagen, maar het is wel zo, dat wij als kleine man wordt gepakt. De stadswarmte gaat van €105,00 schrik niet naar €170,00 per maand. De Nuon gaat van €75,00 naar 110,00 per 3 maanden. Gemeentebelastingen gaat naar een verhoging van €200,00 per jaar. Dan heb ik het nog niet over verzekeringen en de boodschappen. Wegen belasting en benzine voor de auto, en gaat zo maar door. Ik heb jaren op Geert WILDERS PVV EN MEVROUW Adema die wordt gelukkig minister van gezondheid. We hopen dat de PVV gaat aanpakken met de zorgtoeslag etc. Ik heb daar veel vertrouwen in, velen met mij. Bart Jan

