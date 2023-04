"Werkend Nederland snakt naar extra verlof"

Vakbond CNV wil meer regelingen voor verlofsparen vastleggen in cao's. "We gaan toe naar een nieuwe arbeidsmarkt waarin de balans tussen werk en privé steeds belangrijker wordt. Een ontwikkeling waar we niet omheen kunnen, juist nu we steeds langer moeten doorwerken. Verlofsparen is voor veel werkenden een pijnloze manier om voor langere tijd bijvoorbeeld een dag minder te werken, langer op reis te gaan of te oriënteren op iets nieuws."