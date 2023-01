Wereldkampioen baanwielrennen vs. magnetron: kunnen we zelf onze stroom opwekken?

Sta jij er wel eens bij stil hoeveel stroom je verbruikt? Als je de lampen aanzet bijvoorbeeld, of wanneer je de vloer stofzuigt. En kunnen we deze stroom zelf opwekken door te fietsen? Om daarachter te komen heeft Amber de hulp van een paar benen ingeroepen. En dat zijn niet zomaar een paar benen, maar die van elfvoudig wereldkampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen.

Rolf Hut, universitair hoofddocent aan de TU Delft, heeft samen met zijn collega een fiets voor ons gebouwd waarmee we zelf stroom op kunnen wekken. Hiermee veranderen we bewegingsenergie, ook wel kinetische energie genoemd, in stroom.