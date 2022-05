Welke verzekeringen zijn belangrijk als je Oekraïners opvangt? 06-04-2022 • leestijd 3 minuten • 1846 keer bekeken • bewaren

Je hoort tegenwoordig steeds vaker dat mensen thuis vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Volgens het Rode Kruis zijn duizenden gastgezinnen hiertoe bereid. Naast dat er een hoop bij komt kijken op sociaal gebied, wil je natuurlijk ook alles goed geregeld hebben voor de mensen die je opvangt en voor je eigen huishouden. Vergeet daarbij je verzekeringen niet! In dit artikel lees je waar je op moet letten.

Net als voor jezelf, zit ook voor de mensen die je opvangt een ongeluk in een klein hoekje. Het kan dus gebeuren dat ze schade veroorzaken bij anderen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Het is dan goed om te weten dat de vluchtelingen als logés zijn meeverzekerd op je aansprakelijkheidsverzekering. Het is in de voorwaarden van de verzekeraars vaak niet duidelijk hoelang iemand de status van logé kan behouden. Informeer daarom altijd even bij je eigen verzekeraar of de vluchtelingen meeverzekerd zijn en voor welke periode dat geldt.

Dekking inboedelverzekering

De spullen van de Oekraïense vluchtelingen zijn meestal ook gewoon meeverzekerd op je inboedelverzekering. Laat je verzekeraar wel weten dat je vluchtelingen in huis hebt genomen. Indien nodig kan de verzekeraar de dekking en premie aanpassen. Zo voorkom je vervelende verrassingen achteraf.

Oekraïense vluchtelingen in je auto laten rijden, mag dat?

Misschien laat je de Oekraïense vluchtelingen ook af en toe in je auto rijden. Dat mag, maar degene die in je auto rijdt, moet wel een in Nederland geldig rijbewijs hebben. Een Oekraïens rijbewijs is 185 dagen geldig na aankomst in Nederland.

Omdat Oekraïne geen lid is de Europese Unie of Europese Vrijhandels Associatie en er geen verdrag tussen Nederland en de Oekraïne is, kun je dit rijbewijs na die 185 dagen niet omwisselen naar een Nederlands rijbewijs. Oekraïners moet dan een theorie- en praktijkexamen doen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om een Nederlands rijbewijs te behalen.

Het is voor de dekking van je autoverzekering echt belangrijk dat je alleen Oekraïense vluchtelingen in je auto laat rijden die een geldig rijbewijs hebben. Laat je namelijk iemand in je auto rijden die geen geldig rijbewijs heeft, dan keert de verzekeraar bij schade niets uit.

Zorgkosten voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen in huis nemen heeft geen gevolgen voor je zorgverzekering, maar het is wel handig als je ze kan informeren over hoe het werkt als ze zorg nodig hebben. De meeste mensen die uit Oekraïne naar Nederland komen, zullen in eerste instantie geen asielaanvraag doen. Ze zijn immers van plan hier tijdelijk te verblijven. Hun zorgkosten worden dan vergoed via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. De zorgverleners die de zorg bieden, kunnen via het CAK hiervoor subsidie aanvragen. Vluchtelingen uit Oekraïne betalen hier niets voor en hoeven geen Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.

Het wordt anders als Oekraïners hier gaan werken. Ze moeten dan wel zelf een Nederlandse zorgverzekering aanvragen. Hiervoor hebben ze een arbeidscontract, een BSN-nummer en een adres in Nederland nodig. Het uitzendbureau of de werkgever kan vaak helpen bij het regelen van de zorgverzekering.

Hulp nodig?

Natuurlijk komt er nog veel meer bij kijken als je Oekraïense vluchtelingen in huis neemt. En misschien valt het achteraf zelfs tegen. Het is dan goed op te weten dat je gemeente je altijd kan helpen en indien nodig alternatieve opvang kan zoeken.

