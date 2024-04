Welke energieleveranciers rekenen terugleverkosten voor zonnepanelen? theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 7 minuten • 7040 keer bekeken • bewaren

In Nederland zijn steeds meer huishoudens met zonnepanelen. Veel stroom die via zonnepanelen wordt opgewekt, wordt teruggeleverd aan het net. Overbelasting van het net is soms het gevolg. Energiebedrijven maken daar kosten voor. Daarnaast blijft ook de salderingsregeling voorlopig ongemoeid. Een vrij nieuw verschijnsel is dat sommige energieleveranciers zijn begonnen met het rekenen van terugleverkosten aan klanten met zonnepanelen. Welke leveranciers doen dat momenteel? Een actueel overzicht.

Maar om te beginnen, lichten we kort nog even toe wat terugleverkosten precies zijn.

Wat zijn terugleverkosten?

Als jij zonnepanelen hebt en je meer stroom opwekt dan je zelf gebruikt, lever je de overtollige stroom terug aan het energienet. Dat ging eigenlijk jarenlang prima, maar naarmate er meer huishoudens zijn met zonnepanelen, krijgen energiemaatschappijen steeds meer teruggeleverde stroom te verwerken.

Ook de salderingsregeling blijft voorlopig bestaan. Daarmee kunnen bezitters van zonnepanelen de jaarlijks opgewekte elektriciteit wegstrepen tegen het jaarlijkse verbruik. Wie meer opwekt dan verbruikt, krijgt voor het overschot een vergoeding.

Gunstig voor jou, want jouw stroom is goedkoop. Maar minder gunstig voor de energieleverancier: in de zomer lever jij veel stroom terug aan het net, en door het grote aanbod zijn de prijzen die de energieleverancier krijgt laag. In de winter moet de energieleverancier jou naar verhouding dure stroom leveren.

Als er veel stroom teruggeleverd wordt, maar de vraag naar stroom op datzelfde moment achterblijft, raakt het stroomnet overbelast. Dan ontstaat er netcongestie. Als het aanbod van stroom groter is dan de vraag, zullen de prijzen van stroom dalen. Deze kunnen zelfs negatief worden.

Is dat het geval, dan moeten energieleveranciers betalen om deze stroom terug te leveren aan het net. Deze kosten kunnen hoog oplopen, en omdat het aantal huishoudens met zonnepanelen toeneemt, is de verwachting dat ook deze kosten op blijven lopen.

Leveranciers brengen vaker terugleverkosten in rekening

Sinds eind 2023 zijn sommige energieleveranciers begonnen met het in rekening brengen van terugleverkosten. Het is dus een vrij nieuw verschijnsel. Daarmee hopen de energieleveranciers de kosten te dekken die zij zelf moeten maken.

Ook is het idee van terugleverkosten om deze kosten eerlijker te verdelen: voorheen werden deze kosten namelijk uitgesmeerd over alle klanten, dus óók klanten die zelf geen zonnepanelen hebben. Die ondervinden daar dus nadeel van, want ze betalen voor iets waar ze zelf geen profijt van hebben. De verwachting is dat steeds meer energieleveranciers – die immers ook scherp letten op wat de concurrentie doet – dit voorbeeld zullen volgen.

Sommige energieleveranciers rekenen een vast tarief, ongeacht het aantal kilowattuur dat aan het net teruggeleverd wordt. Andere leveranciers rekenen variabele tarieven die gebaseerd zijn op het daadwerkelijke aantal kilowattuur.

De berekening werkt als volgt. Er wordt gekeken naar de totale hoeveelheid elektriciteit (kilowattuur) die met je verbruik wordt gesaldeerd. Dan wordt bekeken wat de hoeveelheid stroom is die je als overschot hebt (oftewel stroom die je zelf niet gebruikt en netto teruglevert aan het net). Op basis daarvan wordt bepaald wat jij aan terugleverkosten moet betalen.

Welke energieleveranciers rekenen terugleverkosten?

We zetten van een aantal leveranciers die terugleverkosten rekenen op een rijtje wat je zoal betaalt. Dat gaat om een momentopname: op het moment van publicatie is deze informatie actueel, maar de informatie zal op termijn gedateerd zijn.

Sommige leveranciers werken met vaste tarieven, andere leveranciers kijken meer naar hoeveel er precies wordt teruggeleverd en berekenen de prijs aan de hand van staffels.

Leveranciers met vaste terugleverkosten

Eneco

We beginnen met Eneco, want bij Eneco werkt het momenteel heel simpel.

Eneco rekent wél terugleverkosten, maar doet dat in de vorm van een vast tarief. Momenteel betalen klanten van Eneco die stroom terugleveren een vast bedrag van 6 euro per maand.

Dit is verwerkt in het vastrecht. Het bedrag is simpelweg hoger voor huishoudens met zonnepanelen die stroom terugleveren. In de zomer van 2024 gaat dit veranderen en wordt er wél gewerkt met tarieven waarbij klanten gaan betalen per teruggeleverde kilowattuur. Deze tarieven zijn echter nog niet bekend.

Greenchoice

Greenchoice werkt eveneens met een vast tarief voor klanten die stroom terugleveren aan het net. Zij rekenen momenteel een bedrag van 4,53 euro per maand aan terugleverkosten, eveneens verrekend in het vastrecht.

Het totale bedrag dat bezitters van zonnepanelen bij Greenchoice maandelijks betalen aan vastrecht, is 14,79 euro.

Engie

Bij Engie werkt het op dezelfde manier. De terugleverkosten bedragen daar 14,58 euro per maand, en dit bedrag is verwerkt in het vastrechttarief. Klanten zónder panelen betalen 7,50 euro per maand, klanten mét panelen betalen 22,08 euro per maand.

Coolblue

Coolblue rekent klanten 12,50 euro terugleverkosten per maand, ongeacht de hoeveelheid teruggeleverde stroom. Ook in dit geval gaat dat via het vastrecht. Klanten zónder panelen betalen 7,50 euro per maand, klanten mét panelen betalen 20 euro per maand.

Clean Energy

Klanten van Clean Energy met zonnepanelen betalen maandelijks 7,50 euro aan terugleverkosten en ook in dit geval worden deze kosten verwerkt in het vastrecht.

Leveranciers met variabele terugleverkosten

Vandebron

Bij het bepalen van de terugleverkosten houdt Vandebron rekening met het aantal kilowattuur (kWh) dat je jaarlijks teruglevert. Er zijn dan ook verschillende schalen (of staffels) die de hoogte van dit tarief bepalen.

Schaal 1: 5 - 1.000 kWh/jaar – 4 euro per maand

Schaal 2: 1.000 - 2.000 kWh/jaar – 12,50 euro per maand

Schaal 3: 2.000 - 3.000 kWh/jaar – 21,00 euro per maand

Schaal 4: 3.000 - 4.000 kWh/jaar – 29,00 euro per maand

Schaal 5: 4.000 - 5.000 kWh/jaar – 37,50 euro per maand

Schaal 6: 5.000 of meer kWh/jaar – 46,00 euro per maand

Budget Energie

Ook Budget Energie werkt met verschillende staffels.

Schaal 0: 0 - 5 kWh/jaar – 0,00 euro per maand

Schaal 1: 5 - 1.000 kWh/jaar – 3,05 euro per maand

Schaal 2: 1.000 - 2.000 kWh/jaar – 10,06 euro per maand

Schaal 3: 2.000 - 3.000 kWh/jaar – 20,13 euro per maand

Schaal 4: 3.000 - 4.000 kWh/jaar – 30,20 euro per maand

Schaal 5: 4.000 - 5.000 kWh/jaar – 40,26 euro per maand

Schaal 6: 5.000 - 7.500 kWh/jaar – 55,20 euro per maand

Schaal 7: 7.500 - 10.000 kWh/jaar – 75,34 euro per maand

Schaal 8: Meer dan 10.000 kWh/jaar – 90,28 euro per maand

United Consumers

Hetzelfde verhaal is van toepassing op United Consumers. Daar is sprake van een behoorlijke variëteit aan schalen waarmee het maandelijkse teruglevertarief wordt bepaald.

Schaal 1: 0 - 51 kWh/jaar – 0,00 euro per maand

Schaal 2: 51 - 501 kWh/jaar – 9,05 euro per maand

Schaal 3: 501 - 1.001 kWh/jaar – 10,32 euro per maand

Schaal 4: 1.001 - 1.501 kWh/jaar – 11,65 euro per maand

Schaal 5: 1.501 - 2.001 kWh/jaar – 13,11 euro per maand

Schaal 6: 2.001 - 2.501 kWh/jaar – 14,69 euro per maand

Schaal 7: 2.501 - 3.001 kWh/jaar – 16,39 euro per maand

Schaal 8: 3.001 - 3.501 kWh/jaar – 18,21 euro per maand

Schaal 9: 3.501 - 4.001 kWh/jaar – 20,14 euro per maand



Schaal 10: 4.001 - 4.501 kWh/jaar – 52,37 euro per maand

Schaal 11: 4.501 - 5.001 kWh/jaar – 58,05 euro per maand

Schaal 12: 5.001 - 6.001 kWh/jaar – 68,47 euro per maand

Schaal 13: 6.001 - 7.001 kWh/jaar – 79,82 euro per maand

Schaal 14: 7.001 - 8.001 kWh/jaar – 91,29 euro per maand

Schaal 15: 8.001 - 9.001 kWh/jaar – 102,31 euro per maand

Schaal 16: 9.001 - 10.001 kWh/jaar – 114,13 euro per maand

Schaal 17: 10.001 - 12.501 kWh/jaar – 132,29 euro per maand

Schaal 18: 12.501 - 15.001 kWh/jaar – 154,18 euro per maand

Schaal 19: Meer dan 15.001 kWh/jaar – 295,06 euro per maand

Innova Energie (én dochterbedrijf Gewoon Energie)

Bij deze leveranciers zijn de prijzen en staffels als volgt:

Schaal 0: 0 - 5 kWh/jaar – 0,00 euro per maand

Schaal 1: 5 - 1.000 kWh/jaar – 3,35 euro per maand

Schaal 2: 1.000 - 2.000 kWh/jaar – 10,34 euro per maand

Schaal 3: 2.000 - 3.000 kWh/jaar – 20,68 euro per maand

Schaal 4: 3.000 - 4.000 kWh/jaar – 28,29 euro per maand

Schaal 5: 4.000 - 5.000 kWh/jaar – 36,80 euro per maand

Schaal 6: 5.000 - 7.500 kWh/jaar – 45,93 euro per maand

Schaal 7: 7.500 - 10.000 kWh/jaar – 70,75 euro per maand

Schaal 8: Meer dan 10.000 kWh/jaar – 100,07 euro per maand

Mega Energie

De prijzen en staffels van Mega Energie:

Schaal 0: 0 - 1.000 kWh/jaar – 0,82 euro per maand

Schaal 1: 1.000 - 2.000 kWh/jaar – 5,67 euro per maand

Schaal 2: 2.000 - 3.000 kWh/jaar – 11,10 euro per maand

Schaal 3: 3.000 - 4.000 kWh/jaar – 15,42 euro per maand

Schaal 4: 4.000 - 5.000 kWh/jaar – 20,23 euro per maand

Schaal 5: 5.000 - 7.500 kWh/jaar – 26,97 euro per maand

Schaal 6: 7.500 - 10.000 kWh/jaar – 38,12 euro per maand

Schaal 7: Meer dan 10.000 kWh/jaar – 79,15 euro per maand

Pure Energie

Klanten van Pure Energie betalen de volgende tarieven op basis van de hoeveelheid stroom die zij terugelveren aan het net.

Schaal 0: 0 - 500 kWh/jaar – 0,00 euro per maand

Schaal 1: 500 - 1.000 kWh/jaar – 7,30 euro per maand

Schaal 2: 1.000 - 2.000 kWh/jaar – 9,50 euro per maand

Schaal 3: 2.000 - 3.000 kWh/jaar – 14,00 euro per maand

Schaal 4: 3.000 - 4.000 kWh/jaar – 20,00 euro per maand

Schaal 5: 4.000 - 5.000 kWh/jaar – 27,50 euro per maand

Schaal 6: 5.000 - 10.000 kWh/jaar – 38,50 euro per maand

Schaal 7: 10.000 - 15.000 kWh/jaar – 86,50 euro per maand

Schaal 8: Meer dan 10.000 kWh/jaar – 178,50 euro per maand

Vrijopnaam

Klanten van Vrijopnaam betalen het volgende:

Schaal 0: 0 - 100 kWh/jaar – 0,00 euro per maand

Schaal 1: 100 - 1.000 kWh/jaar – 4,00 euro per maand

Schaal 2: 1.000 - 2.000 kWh/jaar – 12,50 euro per maand

Schaal 3: 2.000 - 3.000 kWh/jaar – 21,00 euro per maand

Schaal 4: 3.000 - 4.000 kWh/jaar – 29,00 euro per maand

Schaal 5: 4.000 - 5.000 kWh/jaar – 37,50 euro per maand

Schaal 6: Meer dan 5.000 kWh/jaar – 55,00 euro per maand

OM Energie en Energie VanOns

Zowel OM Energie alas Energie VanOns hanteren zó veel staffels dat het logischer is om naar deze .pdf te verwijzen. De tarieven die beide leveranciers rekenen, zijn identiek.

