Wehkamp: bezorging thuis niet meer gratis, bij afhaalpunt wel

16 okt. 2023 - 7:54

HGRH: u gaat er dus gemakshalve maar van uit dat iedereen speciaal met de auto gaat? Vaak zitten ze op een plek waar mensen toch al heen gaan (bv in een winkelcentrum waar mensen boodschappen doen), of liggen ze op de route van/naar werk. Of mensen lopen of fietsen er even heen. Het wordt tijd dat webwinkels mensen de rekening presenteren van die "service aan huis"; bv €8 per pakket extra laten betalen. Kijken of u dan nog steeds te lui bent om een pakketje zelf op te halen.