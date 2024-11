Weer wordt extremer, waterschapsbelasting opnieuw flink omhoog

"De ramp die zich recent in de Spaanse regio Valencia heeft voltrokken, laat zien dat weersextremen tegenwoordig groter zijn en vaker voorkomen", aldus bestuurslid Vincent Lokin van de Unie van Waterschappen. "Ook in Nederland zien we steeds meer piekbuien en perioden van droogte en watertekort. We lopen als waterschappen tegen grote uitdagingen aan bij al onze taken. De dijken zijn berekend op het huidige klimaat en moeten worden versterkt. Het zuiveren van rioolwater en maatregelen voor schoon en gezond water in beken en rivieren vragen steeds meer. Aanpassen aan al deze veranderingen kost geld."

Dit jaar steeg de waterschapsbelasting gemiddeld met ruim 11 procent, komend jaar is dat zo'n 8 procent. "We begrijpen dat een hogere rekening geen fijne boodschap is", zegt Lokin. De hoogte van de belasting verschilt per waterschap en is onder meer afhankelijk van hoe hoog of laag een gebied ligt, of er veel of weinig dijken zijn en of het om stedelijk of landelijk gebied gaat.