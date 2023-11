Websites van politieke partijen gebruiken illegale volgcookies Gisteren • leestijd 2 minuten • 1072 keer bekeken • bewaren

Verschillende partijen gebruiken volgcookies op hun website en overtreden daarmee de privacywet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat over de websites van de BoerBurgerBeweging (BBB), Forum voor Democratie (FvD), de SGP en Volt.

Wanneer je als bezoeker naar de website gaat ga je stilzwijgend akkoord met cookies. Het plaatsen van dit soort cookies mag al sinds 2012 alleen met toestemming van de gebruiker. "Deze partijen schenden de regels doordat ze advertentiesystemen inladen die zijn bedoeld om mensen in een later stadium te bereiken", zegt cookie-expert Rob van Eijk tegen de NOS. Op die manier kan een partij bezoekers van zijn website later opnieuw bereiken met gepersonaliseerde advertenties, bijvoorbeeld op YouTube of een nieuwssite. Een bezoeker van een FvD-site kan zo dan bijvoorbeeld een advertentie van FvD krijgen.

Waarom mag dit niet?

Anno 2023 zijn websites verplicht om aan bezoekers te vragen of zij akkoord gaan met volgcookies. Wanneer je hiermee akkoord gaat kunnen bedrijven zoals Google en Twitter meekijken met surfgedrag op die websites. Dat is gevoelige informatie, want het gaat in dit geval om politieke voorkeur.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens reageerde geschrokken op het nieuws. "Zonder iemands toestemming volg-cookies gebruiken, is absoluut niet toegestaan. We willen opheldering van deze politieke partijen", zegt een woordvoerder tegen de NOS. De toezichthouder heeft daarnaast ook vlak voor de verkiezingsperiode een brief gestuurd aan alle politieke partijen om ze op de AVG-regels te wijzen. "En dan zijn er dus toch nog vier partijen bij wie de NOS volgcookies aantreft, daar schrikken we van."

Partijen beloven verbetering

Desgevraagd laten de partijen weten dat ze de cookie-instellingen van hun websites aan zullen passen. Zo spreken FvD en BBB van een eerlijk gemaakte fout en verwijt Volt een fout van de Europese tak van de partij. Alleen de SGP was niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: NOS/ANP