Waterschappen: Nederlanders spoelen te veel troep door toilet

Bijna vier op de tien Nederlanders spoelt vochtige doekjes en tampons door de wc. Dat blijkt uit publieksonderzoek van de waterschappen . Ook frituurvet eindigt bij 38 procent van de Nederlanders nog in de gootsteen of wc. Het doorspoelen van deze zaken kan leidingen verstoppen en de werking van de rioolwaterzuivering bemoeilijken. Met Wereld Toiletdag willen de waterschappen aandacht vragen voor dit thema.

In het publieksonderzoek van de waterschappen geeft 80 procent van de Nederlanders aan wel te weten wat zij wel en niet door de wc en het afvoerputje mogen spoelen. Maar toch is de praktijk bij waterschappen anders en maken zij veel onnodige extra kosten op de zuivering.

Wereld Toiletdag is internationaal in het leven geroepen om het belang van een goed werkende wc en riolering te benadrukken. In Nederland is er sprake van een goede riolering en de waterschappen maken het rioolwater weer schoon, maar dat is niet vanzelfsprekend. Er moet hard voor gewerkt worden.

Nederlanders kunnen hier binnenshuis bij helpen door geen vochtige doekjes, tampons, maandverband of condooms door te spoelen. Of door het vet vóór het afwassen met keukenpapier uit een koekenpan te vegen.

Steeds meer komen microplastics in het rioolwater voor, onder andere via shampoo en douchegel. Waterschappen zijn helaas niet in staat alle microplastics uit het water te zuiveren. Zo komen deze plasticdeeltjes uiteindelijk terecht in sloten of meren en dat is niet goed voor het milieu.