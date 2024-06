Waterafstotende of waterdichte kleding: wat is het verschil? Vandaag • leestijd 4 minuten • 963 keer bekeken • bewaren

Als je in alle weersomstandigheden graag buiten bent, is de juiste kleding essentieel. Om droog te blijven in de regen zijn er speciale waterafstotende en waterdichte jassen, broeken en schoenen. Maar wat is nou precies het verschil tussen waterafstotend en waterdicht?

Om het verschil tussen waterafstotend en waterdicht goed te begrijpen, is het belangrijk om te weten hoe dit wordt vastgesteld. Een waterafstotende jas voldoet namelijk aan andere eisen dan een waterdichte jas. Hoeveel water een kledingstuk tegenhoudt, wordt aangegeven met waterdichtheid. Van waterdichte schoenen hoop en verwacht je dat ze (regen)water tegenhouden, zodat je droge voeten houdt.

Waterdichtheid meten? Zo gebeurt dat

How wordt de waterdichtheid van iets gemeten? Dit wordt gedaan met een waterkolom. Een waterkolom is een pijp met een doorsnede van ongeveer tweeënhalve centimeter. Deze wordt verticaal op een kledingstuk geplaatst. Vervolgens wordt er water in gegoten en wordt er bekeken hoeveel milliliter water ervoor nodig is totdat het kledingstuk het water niet meer tegenhoudt.

De waterdichtheid wordt aangegeven in millimeters (mm) en varieert tussen 0 en 30.000 mm. Hierbij geldt hoe hoger het getal, hoe hoger de waterdichtheid. Heeft een kledingstuk een waterdichtheid van 10.000 mm? Dan betekent dit dat de jas bij tien meter water pas het water doorlaat.

Waterafstotende kleding

Waterafstotende kleding heeft, zoals de naam al zegt, een waterafstotende werking. Deze kleding kan water van zich af laten glijden, zonder het te absorberen. In de praktijk betekent dit dat de stof kleine hoeveelheden water kan tegenhouden. Maar bij een fikse bui zal het kledingstuk water doorlaten en zul je alsnog nat worden. Waterafstotende kleding heeft dan ook een waterkolomwaarde tussen de 0 en 1000 mm.

Waterdichte kleding

Kleding met een waterkolomwaarde vanaf 1000 mm wordt gezien als waterdicht. Dit betekent niet dat je altijd droog blijft als je kleding deze waterdichtheid heeft. Als je kledingstuk een waterkolomwaarde heeft tussen de 1000 en 5000 mm is in naam waterdicht, maar niet bestand tegen enige vorm van druk. Dit betekent dat de stof doorlekt als je met de nat geworden kleding gaat zitten of tegen een natte muur leunt.

Bij een waterkolomwaarde tussen 5000 en 15.000 mm is de stof waterdicht en bestand tegen een flinke regenbui. Tussen de 15.000 en 30.000 mm waterdichtheid is je kleding volledig waterdicht. Dan zijn jassen bijvoorbeeld ook bestand tegen de langdurige druk van de schouderbanden van rugzakken.

Materialen die een waterkolomwaarde hebben boven de 30.000 mm zijn niet geschikt voor kleding, omdat deze materialen niet ademend zijn. Je zult dit dan ook niet snel tegenkomen.

Waterdichte ritsen en naden

Naast de waterdichtheid van de stof is het ook belangrijk om erop te letten of je kledingstuk waterdichte naden en ritsen heeft. Stikwerk laat namelijk altijd gaatjes achter, ongeacht hoe klein de naald is. Waterdichte naden zijn versterkt met waterdichte tape of zijn gelast. Bij het lassen worden de verschillende stukken stof verhit, waardoor deze aan elkaar hechten.

Waterdichte ritsen zijn vaak gelamineerd. Dit betekent dat ze een plastic laagje hebben, zodat er geen water kan worden doorgelaten. Soms hebben ze ook een dubbele flap die ervoor zorgt dat water wordt tegengehouden. Als dit niet het geval is kan water via de naden of ritsen water worden doorgelaten en word je alsnog nat.

Hoe is het gesteld met het ademend vermogen?

De simpelste manier om een waterdichte jas of broek te maken is door gebruik te maken van plastic. Dit materiaal houdt water goed tegen en is goedkoop. Het houdt je van de buitenkant goed droog, maar je gaat er vaak enorm van zweten omdat het materiaal geen ademend vermogen heeft.

Een goede waterafstotende of waterdichte jas houdt niet alleen water tegen, maar moet ook ademend zijn. Een ademende stof voert waterdamp door de stof heen naar buiten. Hoe goed de stof dat doet, wordt uitgedrukt in gram per vierkante meter per 24 uur, afgekort gsm. Ook hier geldt hoe groter het getal, hoe groter het ademend vermogen van de stof.

In de praktijk betekent dit dat 5000 gsm overeenkomt met een laag ademend vermogen en 20.000 gsm met een hoog ademend vermogen. Vaak heeft waterafstotende kleding een beter ademend vermogen dan waterdichte kleding.

Het ademend vermogen wordt op het label in de kleding afzonderlijk vermeld naast de waterdichtheid of samen in één getal genoemd. Dit getal geldt dan voor zowel het ademend vermogen als de waterdichtheid.

Wat betekenen die cijfers op het label nou precies? Waterdichtheid en ademend vermogen Waterdichtheid

- Tot 1000 mm: waterafstotend, houd je droog bij een lichte regenbui

- 1000 tot 5000 mm: in naam waterdicht, maar niet bestand tegen enige vorm van druk

- 5000 tot 15.000 mm: waterdicht en bestand tegen een zware regenbui

- Vanaf 15.000 mm: volledig waterdicht, ook bij langdurige druk



Ademend vermogen

- Tot 5000 gsm: laag ademend vermogen, hier ga je snel in zweten

- 5000 tot 10.000 gsm: gemiddeld ademend vermogen, geschikt voor algemene buitenkleding

- 10.000 tot 20.000 gsm: goed ademend vermogen, geschikt voor lichte inspanning

- Vanaf 20.000 gsm: zeer goed ademend vermogen, geschikt om te dragen tijdens intensief sporten





Membraan of coating

Om kleding waterafstotend of waterdicht en ademend te maken, wordt er gebruik gemaakt van een membraan of coating. Een membraan is een dunne slaag met micro poriën. Deze kunnen waterdamp doorlaten en tegelijkertijd regendruppels tegenhouden. In veel kledingstukken wordt het membraan van Gore-Tex (GTX) gebruikt. Het nadeel van een membraan is dat dit duurder is dan een coating.

Een coating is een waterdichte laag die aan de binnenkant van de stof wordt aangebracht. Zo’n coating bevat net als een membraan micro poriën. Het nadeel van een coating is dat deze na verloop van tijd van de stof afslijt. Hierdoor wordt het kledingstuk minder waterdicht.