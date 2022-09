Zó bespaar jij op je verzekeringen 18-01-2021 • leestijd 4 minuten • 1731 keer bekeken • bewaren

Zeker in deze onzekere coronatijd is elke besparing op je vaste lasten mooi meegenomen. Je financiële gezondheid zal niet op één hebben gestaan bij je goede voornemens. Toch is het van belang om ook die niet te vergeten. Want door al je verzekeringen regelmatig kritisch tegen het licht te houden, bespaar je een hoop geld. Wij geven je enkele handige tips voor hoe je dit aanpakt.



Wat is er in 2020 allemaal afgeschreven?

De belangrijkste reden waarom mensen vaak meer betalen aan verzekeringen dan nodig, is dat ze onopgemerkt allerlei kleine verzekeringen hebben die ze al lang niet meer nodig hebben. Om erachter te komen of ook jij ‘vergeten polissen’ hebt, is het belangrijk dat je overzicht krijgt van welke premies je betaalt. Pak dus je rekeningoverzichten van 2020 er eens bij en kijk wat er allemaal is afgeschreven. Houd daarbij ook rekening met verzekeringen die zijn inbegrepen bij een abonnement, zoals de extra verzekering of garantie voor je mobiele telefoon.

Vraag je af: heb ik deze verzekering echt nodig?

De volgende stap is om je bij elke verzekering af te vragen of je die echt nodig hebt. De enige verplichte verzekeringen in Nederland zijn: je zorgverzekering en je autoverzekering. Daarnaast zijn een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en opstalverzekering (als je een koopwoning hebt) echt aan te raden. Alle andere polissen moet je echt even kritisch bekijken.

Heb je bijvoorbeeld extra verzekeringen of garanties afgesloten toen je je telefoon, wasmachine of televisie kocht? Als je die producten al langere tijd hebt, loont het waarschijnlijk niet meer dat je die extra verzekering of garantie nog hebt, omdat het product enorm in waarde is gedaald. Tijd dus om ze vaarwel te zeggen.

Let ook op dubbele dekkingen

Daarnaast zijn sommige verzekeringen dubbelop. Heb je bijvoorbeeld een pechhulpverzekering bij je autoverzekering of via je dealer? Dan heb je geen pechhulpabonnement bij de ANWB nodig. Kijk welke van de pechhulpdekkingen het goedkoopste is of welke je de beste dekking biedt en zeg de andere op.

Een andere dubbele verzekering die vaak voorkomt is een aanvulling voor medische kosten bij je reisverzekering en ook nog eens een aanvullende dekking voor het buitenland bij je zorgverzekering. In dat geval raden je we aan om de aanvulling bij je reisverzekering te behouden. Dit vergoedt namelijk ook het eigen risico van je basisverzekering in het buitenland, blijkt uit onderzoek van Geld.nl

Kijk naar je reisplannen voor 2021!

Nu we het toch over de reisverzekering hebben: hoe groot acht je de kans dat je in 2021 naar het buitenland reist? Misschien wil je dat vanwege corona nog niet doen. In dat geval kun je je doorlopend reisverzekering een jaartje opzeggen. Of misschien zet je alleen je aanvulling voor wintersport of de werelddekking even ‘uit’. Voor vakanties in Nederland bieden je andere verzekeringen vaak al voldoende dekking.

Controleer elk jaar je autoverzekering!

Er verandert elk jaar van alles dat invloed heeft op de premie van je autoverzekering. Zo krijg je er misschien een schadevrij jaar bij. Of misschien heb je juist schade gereden waardoor je no-claimkorting is gedaald. Daarnaast wordt je auto elk jaar minder waard en rijd je door al het thuiswerken misschien wel veel minder kilometers per jaar. Controleer daarom even of je huidige autoverzekering nog wel de goedkoopste is voor jouw auto. Het kan zo zomaar zo zijn dat een andere verzekeraar een lagere premie heeft met je nieuwe gegevens.

Kijk ook naar de dekking van je autoverzekering. Naarmate je auto ouder en minder waard wordt, loont een uitgebreide dekking steeds minder. Door te kiezen voor een lagere dekking bespaar je ook meteen op je premie.

Kijk ook even goed naar je woonverzekeringen

Omdat we het afgelopen jaar zoveel tijd thuis hebben doorgebracht, hebben veel mensen dure spullen aangeschaft voor in huis. Bijvoorbeeld een nieuwe televisie of spelcomputer. Controleer daarom even of het bedrag dat je inboedelverzekering vergoedt nog voldoende is en laat dit anders aanpassen.

Ook verbouwen en energiebesparende maatregelen voor de woning waren populaire investeringen. Vergeet niet om deze aanpassingen door te geven aan je opstalverzekeraar. Je woning is daardoor namelijk in waarde gestegen. Het zou zonde zijn als je bij een brand een te laag bedrag vergoedt krijgt, omdat je voor een te laag bedrag verzekerd was.

Je krijgt in beide gevallen een nieuwe polis met een nieuwe (hogere) premie van je verzekeraar. Als de waarde van je inboedel en/of je woning verandert, loont het ook te kijken of je huidige verzekeraar nog wel de goedkoopste is. Maak dus altijd even een vergelijking voor je akkoord gaat met de nieuwe premie van je huidige verzekeraar. Overstappen is soms namelijk goedkoper.

Je verzekeringen doornemen is geen klusje waar je heel erg op zit te wachten, maar zoals je in deze 6 tips hebt gezien kun je er flink mee besparen. Kortom: stof je polissen af en zorg dat 2021 voor jou ook een financieel fit jaar wordt.

Door: Amanda Bulthuis - Dossier Verzekeren

Artikel geüpdatet januari 2021